Land verspricht mehr Personal

Kiel

„Der Personalbedarf der Gefängnisse ist nur zu 91,2 Prozent gedeckt“, sagte Justizministerin Sabine Sütterlin-Waack ( CDU). Das meiste Personal fehlt demnach im allgemeinen Vollzugsdienst.

„Die Aufgaben werden erfüllt, nur nicht in der gebotenen Tiefe und Intensität“, erläuterte Sütterlin-Waack. Bis 2024 will das Land nun die Personalstärke im Bereich der Justiz sukzessive erhöhen und dafür mehr Nachwuchskräfte in der neuen Justizvollzugsschule auf dem Gelände der ehemaligen Rantzau-Kaserne in Boostedt ( Kreis Segeberg) ausbilden. Dort könnten künftig zwei bis drei Lehrgänge pro Jahr starten. Bislang war es nur einer.

Mehr Auszubildenden im Justizvollzug

SPD-Justizpolitiker Thomas Rother begrüßte die Verdoppelung der Ausbildungskapazitäten im Justizvollzug. Das Land bildet mittlerweile 50 statt 25 Anwärter pro Jahr aus. Noch schneller ließen sich die personellen Lücken allerdings schließen, wenn das Land auf das geplante Abschiebehaft-Gefängnis in Glückstadt verzichten würde, sagte Rother.

Auch der Grünen-Justizpolitiker Burkhard Peters hält die Personaldecke im Justizbereich für zu knapp bemessen. Zwar gebe es gute Regelungen zu Aufschlusszeiten, diese würden in der Praxis wegen knapper Besetzungen aber oft nicht eingehalten. Dies schaffe Verdruss bei Gefangenen und Mitarbeitern.

„Behandlungs-Vollzug“ statt „kalten Wegschlusses“ sei letztlich auch finanziell der sparsamere Weg, weil er Rückfälle vermeide. Peters: „Das Geld für diese Mehrstellen ist gut ausgegebenes Geld.“

Schule in Boostedt soll erhalten werden

Bislang laufen die Verträge für die Nutzung der Kaserne in Boostedt bis 2024. Im Landtag sagte die Ministerin, sie wolle die Vollzugsschule nach Möglichkeit dauerhaft dort erhalten.

Ein Vorhaben, das Boostedts Bürgermeister Hartmut König ( CDU) ausdrücklich begrüßen würde. Er hofft sogar, dass noch weitere Behörden folgen: „Der Zoll oder die geplante zweite Einsatzhundertschaft der Landespolizei wären prädestinierte Mieter“, so König.

