Für den bayerischen CSU-Chef Markus Söder äußerte er Respekt. Dieser habe am Montag „das Fenster für diese Lösung geöffnet“.

Günther hatte von Anfang an Laschet unterstützt und sprach nach der sechsstündigen Debatte im CDU-Bundespräsidium am Vorabend von einem eindeutigen Votum. Doch auch in der CDU habe es für Söders Kandidatur große Sympathien gegeben. „Das gilt auch für Schleswig-Holsteins CDU. Es gab viele Rückmeldungen von Mitgliedern, die seine Kandidatur ausdrücklich begrüßt haben.“ Allerdings habe es kein einheitliches Bild gegeben, sondern sei im Landesverband umstritten gewesen. „Vielleicht hat das sein Gutes, dass wir noch einmal eine Woche diskutiert haben und die Frage nicht im Hinterzimmer entschieden wurde, wie es andere machen.“

"Zur Demokratie gehört Diskussion"

CDU und CSU könnten es schaffen, zur Bundestagswahl gemeinsam stärkste Kraft zu werden „und Angela Merkels erfolgreiche Kanzlerschaft mit Armin Laschet fortzusetzen“, sagte der Landeschef. Schleswig-Holsteins CDU werde Laschet in großer Geschlossenheit unterstützen. Günther bewertete den Machtkampf als Ausdruck gelebter Demokratie. „Mir ist bewusst, gerade in den Zeiten, in denen die Menschen andere Sorgen haben und es eher um Pandemiebekämpfung geht, dass eine solche Personaldiskussion immer auch Kopfschütteln hervorruft. Aber zur Demokratie gehört auch Diskussion – und dass am Ende mit Mehrheit entschieden wird. Das ist jetzt passiert.“

Auch Verlässlichkeit spiele eine Rolle

Ob für die Union Umfragewerte und Beliebtheitswerte gar keine Rolle mehr spielten? „Natürlich spielt das auch für uns wie für alle Parteien eine hohe Rolle“, antwortete Günther. „Natürlich spielen persönliche Ausstrahlung, aber auch persönliche Integrität, Vertrauen, Sympathiewerte auf alle Fälle eine Rolle. Das haben wir abgewogen.“ Gerade beim Thema Verlässlichkeit und ob eine Person ganz Deutschland und Europa im Blick behält, habe „Armin Laschet über viele Jahre in Verantwortung gezeigt, dass er diesen Blick über den Tellerrand hat. Er brennt für Europa, und das muss ein deutscher Kanzler auch, weil er eine unglaublich wichtige Funktion in Europa ausübt.“ In Abwägung aller guten Argumente habe das den Ausschlag gegeben, sagte Günther.

Blick auf die Laschet-kritische Junge Union

In der Jungen Union Schleswig-Holstein hatten zuletzt viele Funktionäre ihre Sorge bekundet, dass Laschet im Wahlkampf der Rückhalt an der Basis fehlen könnte. Günther konstatierte, dass vor einer solch wichtigen Personalentscheidung jeder das Recht habe, seine Einschätzung abzugeben. „Natürlich werde ich mit den Kreisvorsitzenden der Jungen Union darüber sprechen, wie es jetzt weitergeht.“ Er sei selbst lange in der Jungen Union gewesen und habe sich nicht gescheut, auch unbequeme Ansichten zu artikulieren. „Wenn es dann mit dem Wahlkampf losging, war ich immer davon überzeugt, dass es richtig ist, für den demokratisch gewählten Spitzenkandidaten Wahlkampf zu machen. Ich habe hohes Vertrauen, dass sich die Junge Union so sehr nicht verändert hat.“

SPD-Chefin Midyatli spricht vom Schaden für Deutschland

Schleswig-Holsteins SPD-Chefin Serpil Midyatli sprach dagegen von einem „egoistischen Machtkampf“, mit dem CDU und CSU Deutschland geschadet hätten. „Söder und Laschet haben als Ministerpräsidenten mit Blick auf die Corona-Zahlen in ihren Bundesländern genug zu tun. Das hat sie nicht von parteiinternen Ränkespielen abgehalten“, kritisierte Midyatli. „Damit haben beide ihre Untauglichkeit als Kanzler bewiesen. Die Zeit ist reif für eine progressive Regierung. CDU/CSU gehören in die Opposition.“

Grüne freuen sich auf den inhaltlichen Wahlkampf

Gratulationen kamen dagegen von den Nord-Grünen. Wofür die Union allerdings inhaltlich stehe, bleibe weiterhin offen. „Ich freue mich auf die argumentative Auseinandersetzung mit der Union und eine grüne Kanzlerin“, sagte Landeschefin Ann-Kathrin Tranziska mit Blick auf die am Montag nominierte Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock. „Jetzt ist endlich wieder Zeit für inhaltliche Debatten.“