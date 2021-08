Kiel

Die wichtigste Neuerung für die Klasse 4a der Grundschule Schilksee hatte am Montag nichts mit Corona zu tun. Lehrerin Liv Eickenrodt schrieb den neuen Stundenplan auf einen großen Touchscreen. Die alte Schiefertafel hatte ausgedient.

Nicht ausgedient hat die Corona-Prävention. Alle 158 Kinder mussten auch in Schilksee morgens vor dem Unterrichtsbeginn erst zum Test.

„Außerdem gilt in den Räumen weiter die Maskenpflicht“, so Schulleiterin Susanne Raimund. Der erste Schultag verlief aber problemlos. Alle Tests waren negativ.

Kohorten bleiben

„Wir sind jetzt schon routinierter geworden und nicht so aufgeregt wie früher“, sagt Schulleiterin Raimund. Der Schulhof ist weiter in zwei Hälften getrennt, um die Kohorten-Bildung zu erleichtern.

Und die Kinder? „Es ist sehr schön, jetzt wieder hier zu sein und die Freunde zu treffen“, sagt Jonte, der Neunjährige tobt mit seinem Zwillingsbruder Tim über den Schulhof. „Ja, die Freunde sind wichtig“, freut sich auch Tim.

Zur Galerie Endlich wieder zur Schule

Ein Stück weiter trainieren in der ersten Pause auf dem Schulhof Sophie (10) und Emilia (9) Turnübungen. „Zu zweit macht das einfach mehr Spaß“, sagt Sophie. „Es ist hier so schön. In der Schule macht das einfach mehr Spaß“, sagt auch die neunjährige Ann-Jolie.

Während die Grundschulkinder um die alte Eiche herumtoben, macht sich eine entspannte Atmosphäre breit. Nur das Flatterband zur Teilung des Schulhofs und die laminierten Schilder mit den Corona-Regeln rufen die Pandemie wieder ins Gedächtnis.

Kein Antrag auf Befreiung vom Präsenzunterricht

Der erste Tag steht auch ganz im Zeichen der Urlaubserlebnisse. Frankreich, Schweden, Italien, Harz, Sylt oder Dänemark fallen bei der Frage nach den Urlaubsreisen.

Sorgen durch infizierte Reiserückkehrer gibt es nicht. „Wir haben ja den Schulstart 2.0. Im Gegensatz zum vergangenen Jahr sind wir aber besser vorbereitet“, so Schulleiterin Raimund.

Von der Möglichkeit der Befreiung vom Präsenzunterricht hatte vor diesem Schulstart niemand Gebrauch gemacht. Auch das wertet die Schulleiterin als positives Signal.