Kiel/Neumünster

Einen Gratis-Kaffee und zwei Monate KN+ – das gibt es am 22. Februar 2022 in der Campus Suite am Europaplatz in Kiel und im Update in Neumünster zu gewinnen. Die ersten 222 Personen, die in einem der beiden Cafés erscheinen, erhalten kostenlos einen Kaffee sowie eine Visitenkarte. Auf der Karte ist ein QR-Code abgebildet, den man mit dem Handy scannen kann, um für zwei Monate kostenlos das KN+-Angebot zu erhalten.

Um an der Aktion teilzunehmen, nennen Sie am Dienstag, 22. Februar, in der Campus Suite am Europaplatz oder im Update einfach das Codewort: „KNplusKaffee“. Wenn Sie zu den ersten 222 gehören, erhalten Sie Kaffee und Karte.

Kaffee und KN+-Abo gewinnen: Hier können Sie teilnehmen

Das Update Medien-Café in Neumünster öffnet am Dienstag von 9 bis 15 Uhr. Adresse: Kieler Str. 1, 24534 Neumünster.

Die Campus Suite am Europaplatz in Kiel öffnet am Dienstag von 8 bis 18 Uhr. Adresse: Europapl. 2, 24103 Kiel.