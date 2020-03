Kiel

Seit gut zwei Wochen berichten wir in hoher Intensität über das Coronavirus und die weitreichenden Folgen. Jeden Tag gibt es eine Fülle neuer Entwicklungen – und ständig stellen sich neue Fragen. Wir versuchen, im Rahmen unserer Berichterstattung möglichst viele Antworten zu geben.

Und dennoch bleiben zwangsläufig Fragen offen – denn die Krise ist groß, das Thema so komplex, die Situation so neu für uns alle. Deshalb bitten wir Sie an dieser Stelle nun um Hilfe: Was wollen Sie gern wissen? Welche Frage haben wir Behörden, Politikern, Wirtschaft oder Verbänden noch nicht gestellt? Was verstehen Sie nicht? In der Rubrik „Die Corona-Frage“ wollen wir jeden Tag mindestens eine interessante Leser-Frage klären. Sie fragen, wir recherchieren – und am Ende profitieren alle.

Ihr Kontakt zur KN-Redaktion Bitte schicken Sie Ihre Frage per Mail an: Corona@kieler-nachrichten.de oder per Post an die KN-Chefredaktion, Fleethörn 1-7, 24103 Kiel, Stichwort: Corona-Frage. Danke für Ihre Unterstützung!

Lesen Sie mehr

Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter der Kieler Nachrichten versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.