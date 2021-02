Kiel

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

was für ein überwältigendes Echo – weit mehr als 100 von Ihnen haben uns gemailt, einen Brief oder ein Fax geschickt und uns erklärt, was wir anders, besser, mehr oder weniger machen sollten. Ganz herzlichen Dank dafür! Wir sind jetzt dabei, alle Einsendungen sorgfältig durchzugehen und dann zu untersuchen, was wir ändern können, um Ihren Ansprüchen an uns möglichst gerecht zu werden.

Besonders gefreut hat uns, dass neben sehr vielen Wünschen auch Lob dabei war. Bis hin zu der klaren Aufforderung: Ändern Sie nichts, alles ist gut, wie es ist. Das ist allerdings eher eine Einzelmeinung, die meisten Zuschriften enthalten doch mehr oder weniger dezidierte Änderungsvorschläge, die ganz unterschiedliche Aspekte betreffen.

Das wollen Sie lesen

Inhaltliche Ausrichtung: Viele von Ihnen wünschen sich mehr journalistische Tiefe, weiterreichende Recherche in unseren Beiträgen. Häufig ist von „gesunkenem Niveau“ im Vergleich zu früheren Zeiten die Rede. Diesen Punkt nehmen wir ganz besonders ernst und überprüfen unsere gesamte Arbeit noch mal grundsätzlich auf ihre Qualität und die Sorgfalt bei der Recherche. Zurzeit sind wir dabei, die Abläufe in der Redaktion noch mal zu durchleuchten und zu optimieren, damit es eine noch gründlichere Überprüfung jedes einzelnen Textes gibt.

Die inhaltlichen Wünsche wiederum sind breit gefächert: Die einen wünschen sich mehr Kommunalpolitik, die anderen mehr Geschichten, in denen es um Menschen geht, eine dritte Gruppe vermisst mehr Berichterstattung aus unserem Bundesland oder gar aus Deutschland und der Welt. Auch hier sind wir gerade dabei, die tägliche Mischung auf ihre Tauglichkeit zu prüfen und gegebenenfalls nachzujustieren. Dass dabei immer irgendjemand nicht auf seine Kosten kommt, wird nicht zu vermeiden sein, wir versuchen aber, möglichst vielen Anforderungen gerecht zu werden.

Rechtschreibfehler sorgen für Ärger

Textqualität: Viele von Ihnen ärgern sich über Rechtschreib- oder Flüchtigkeitsfehler in unseren Beiträgen. Seien Sie sicher, wir selbst ärgern uns darüber mindestens so sehr wie Sie. Sie bezahlen für unsere Texte, also haben Sie ein Recht auf einwandfreie Ware. Daran gibt es nichts zu rütteln, deshalb gehen wir auch hier noch mal ans Grundsätzliche und suchen nach Möglichkeiten, um jenseits der Rechtschreibkontrollen unserer Programme die Fehlerquote nachhaltig zu senken.

Wer bekommt welche Inhalte?

Lokalausgaben: Das Thema beschäftigt uns bei den Kieler Nachrichten schon länger, und es ist äußerst knifflig: Nicht jeder Haushalt mit Print-Abonnement ist zufrieden mit der Lokalausgabe, die er geliefert bekommt. Das ist nicht nur in Kronshagen so, wo das Kieler Stadtgebiet höchstens einen Katzensprung entfernt ist, in vielen Straßenzügen jedoch der Lokalteil aus Rendsburg-Eckernförde beiliegt… zum Missfallen vieler unserer Kunden dort, und dafür haben wir vollstes Verständnis.

Wir werden demnächst unsere gesamte Blattstruktur noch mal sehr gründlich durchforsten und versuchen, eine intelligente Lösung zu finden, die möglichst vielen ihren Wunsch-Lokalteil verschafft. Auch hier gilt jedoch, dass es nicht machbar sein wird, jeden Einzelwunsch zu erfüllen. Dafür bitten wir schon jetzt um Nachsicht.

Kieler Nachrichten bleiben eine Zeitung zum Anfassen

Print oder Digital? Da haben Sie eine ziemlich klare Meinung: Unsere gedruckten Kieler Nachrichten sind Ihnen ans Herz gewachsen, und eine digitale Version kann die papiernen Seiten höchstens ergänzen, aber nicht ersetzen. Wir haben verstanden: Solange es irgend geht, werden wir unsere Zeitung für Sie so aktuell wie möglich fertigstellen, dann nachts drucken und verpacken und anschließend paketweise an die Abholpunkte für die Zusteller bringen, die wiederum dafür sorgen, dass Sie Ihre Kieler Nachrichten morgens druckfrisch im Briefkasten liegen haben. Wir geben uns große Mühe, mit unserem E-Paper und unseren digitalen Angeboten auf KN-online unsere Inhalte ins neue Zeitalter zu transformieren, aber daneben schlägt auch unser Herz noch immer für die Zeitung zum Anfassen. Darum strengen wir uns jeden Tag an, nicht nur online, sondern auch auf Papier das Beste für Sie herauszuholen. Dank Ihrer Hinweise werden wir jetzt vielleicht sogar noch ein bisschen besser.

Herzlichst,

Ihre Stefanie Gollasch