Romantische Gedichte, liebevoll gestaltete Karten und Blumensträuße sind beliebte Geschenke zum Valentinstag. Seit mehreren Jahrhunderten ist es Tradition, seinen Liebsten am 14. Februar eine Aufmerksamkeit zu schenken.

Sie haben in diesem Jahr noch keine Idee? Dann machen Sie doch mit bei unserem Gewinnspiel. Wir verlosen einen Gutschein des Kieler Blumenstudios Kolberger im Wert von 50 Euro. Darüber wird sich Ihr Herzensmensch sicherlich freuen! Der Strauß wird ganz bequem in Ihrem Namen an die von Ihnen gewünschte Adresse verschickt.

Blumenstrauß zum Valentinstag: So können sie mitmachen

Um den Blumenstrauß zu gewinnen, beantworten Sie bis zum 8. Februar, 23.30 Uhr, hier eine Frage zum Valentinstag. Unter allen, die teilnehmen und richtig liegen, entscheidet das Los. Wir drücken die Daumen und wünschen allen Leserinnen und Lesern einen schönen Valentinstag 2022.