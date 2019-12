Warum treten die Leoniden 2020 nicht in Kiel auf?

Kiel

KN: Dieses Jahr habt ihr auf namhaften Festivals wie dem Hurricane und Sziget in Ungarn gespielt. Sind das Stationen, von denen man vor Jahren mal geträumt hat?

Lennart: Wir haben, eher gesagt, nicht gewagt, davon zu träumen. Es ist schon über unsere gesetzten Ziele weit hinausgegangen.

War das Publikum denn auch dort bei euren Songs textsicher?

Jakob: Also, beim Hurricane auf der Bühne zu stehen, war schon sehr besonders, da es für mich als junger Mensch das einzige Festival war, dass ich besucht hatte. Es war eines unserer krassesten Konzerte. 25000 Leute sind mit uns gesprungen und haben mitgesungen.

Lennart: Wir waren schon überrascht, dass der ganze Acker unsere Texte kennt. Das ist schon schwer zu fassen.

Also ab und zu muss man euch nochmal kneifen…

Lennart: Ständig!

Jakob: Das machen wir auch gegenseitig, sonst verpasst man ja die Hälfte. Beim Sziget in Budapest kam übrigens noch das Abenteuer hinzu, überhaupt so weit wegzufahren, um ein Konzert zu spielen. Da ging es darum, die Leute, die einen gar nicht kennen, zu überzeugen.

Lennart: Es war witzig, denn dort kennt auch kaum einer die anderen deutschen Acts, wie etwa Bosse. Außer die deutschen Touristen, die dort herumrennen.

Auch die Leoniden kennen Lagerkoller

Kommt auf Tour bei euch Lagerkoller vor?

Jakob: Alle Probleme, die man auf Tour so haben kann, die hatten wir schon: Krank sein, Fuß gebrochen, Liebeskummer, einer hat gerade genervt oder drei sind genervt von zwei anderen. Durch die Erfahrung der letzten Jahre finden wir damit immer einen guten Umgang.

Lennart: Wir haben in den letzten drei Jahren um die 100 Konzerte gespielt. Mittlerweile laufen wir auf Tour auf Autopilot, was gut ist, denn sonst wäre es wirklich zu anstrengend, wenn das immer alles Ausnahmesituationen wären.

Die „Looping“-Tour startet am 7. Oktober 2020. Allerdings ohne Kiel auf dem Plan. Ändert sich das noch?

Lennart: Nein. Wir lassen uns zwar noch etwas einfallen, aber wir fragen uns, wo wir in Kiel spielen sollen. Die Pumpe und das Max haben wir vorletztes und letztes Jahr sehr schnell ausverkauft und die Halle 400 steht ja bald nicht mehr Verfügung. Es fehlt der Laden mit der richtigen, für uns infrage kommenden Größe.

Wann erscheint das nächste Album der Leoniden aus Kiel ?

2017 und 2018 habt ihr Alben veröffentlicht, 2019 nicht. Kommt etwas 2020?

Lennart: Wir wollen nichts versprechen, aber wer unsere Frequenz kennt, der kann eins und eins zusammenzählen.

Jakob: Nach dem ersten Album haben wir direkt angefangen am zweiten zu schreiben und so ist es dieses Mal auch. Wir behalten unsere Philosophie bei, dass, wenn es nicht gut genug oder gar besser ist, wir uns mehr Zeit nehmen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch, im nächsten Jahr zu Weihnachten ein neues Leoniden-Album unter den Baum legen zu können.

Video: "Alone" von den Leoniden aus Kiel

Wart ihr positiv überrascht, dass euer zweites Album „Again“ entgegen eurer Erwartung auf Platz 36 der Charts kam?

Jakob: Wir hatten nicht damit gerechnet, weil wir den größten Teil des Vertriebes aus dem Wohnzimmer von Bandmitglied Djamin und über unseren eigenen Shop machen und diese Verkäufe nicht für die Charts gewertet werden.

Lennart: Erstens ist uns die Platzierung nicht wichtig und wenn man einbeziehen würde, was wir über unseren eigenen Shop verkauft haben, dann wären wir deutlich höher. Wir haben nur einen Bruchteil über die üblichen Phononet registrierten Shops wie zum Beispiel Amazon verkauft. Uns ist wichtig, dass die Leute direkt bei uns unsere Platte kaufen können und unsere Touren gut besucht sind, auf denen dann jeden Abend mit den Leuten eine Riesenparty stattfindet, bis wir uns wieder kneifen müssen.

Welche Schlagzeile würdet ihr gerne mal über die Leoniden lesen?

Jakob: Wir sind an vielen Stellen schon so präsentiert worden, wie ich es mir nie hätte vorstellen können. Mir wurde bei Instagram eine Werbung für das Reeperbahn-Festival angezeigt, auf der ich ins Mikro schreie. Oder wenn Leute schreiben, was für ein bombastisches Konzert es war, dann weiß ich nicht, was ich mir noch wünschen soll.

Interview: Thorben Bull

Konzert (ausverkauft) am Sonnabend, 14. Dezember, Halle 400 Kiel.

