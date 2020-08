Kiel

Herr Ministerpräsident, Sie wirken ernster als noch vor einem Jahr. Täuscht der Eindruck?

Mein Gemütszustand hat sich nicht verändert. Aber Regieren ist in Corona-Zeiten ein Stück weit anders geworden. Sonst erlebe ich viel mehr persönliche Begegnungen. Wir haben mehr Grundlagen und treffen dann Entscheidungen. Aber für Zeiten wie die, die wir gerade erleben, gibt es keine Blaupausen.

Die Infektionszahlen schnellen wieder nach oben. Auf welche Einschränkungen müssen wir uns in Schleswig-Holstein einstellen?

In der Tat sind die Zahlen hochgegangen. Sie befinden sich aber nach wie vor auf einem niedrigen Niveau. Dadurch, dass wir uns in den vergangenen Monaten gut aufgestellt haben und unsere Gesundheitsämter Infektionen gut nachverfolgen können, sind wir sehr gut in der Lage, das Ausbruchsgeschehen einzugrenzen. Zumindest landesweit ist im Moment nicht zu erwarten, dass es zusätzliche einschränkende Maßnahmen geben muss.

Bei Großveranstaltungen treten Sie auf die Bremse. Wann sind die Sportstadien und -hallen wieder geöffnet?

Ich vermag heute noch nicht zu sagen, zu welchem Zeitpunkt das möglich ist. Denken Sie an Fußballspiele - da geht es emotional zu, da lässt sich Nähe bei Gefühlsausbrüchen nur schwer verhindern. Wir sind über den Start der Bundesligasaison hinaus sehr zurückhaltend. Wenn, dann werden wir so etwas nur mit eingeschränkter Kapazität ermöglichen können. Wir stimmen uns darüber in Kürze mit den anderen Ministerpräsidenten ab.

Mitten in der Krise haben Sie Ihren Innenminister Hans-Joachim Grote entlassen. Da war plötzlich von Lüge und Vertrauensbruch die Rede. Hätten Sie die Angelegenheit nicht geräuschloser lösen können?

Die Option gab es nicht. Wenn Sie mich fragen, ob ich mir in der Corona-Krise nicht etwas anderes gewünscht hätte, dann sage ich ja. Sich in einer solchen Situation von einem Minister zu trennen, hätte ich auch gern vermieden. Aber wenn eine Entscheidung unvermeidbar ist, dann müssen Sie sie als Ministerpräsident treffen. Das habe ich getan.

Die Opposition wirft Ihnen vor, die wahren Gründe für die Entlassung verschleiert zu haben. Der wahre Grund sei Ihre Kritik an Grotes Personalpolitik an der Polizeispitze.

Ich habe dazu dem Innen- und Rechtsausschuss und damit der Öffentlichkeit umfassend berichtet. Dem ist nichts hinzuzufügen. Für mich ist das eine PR-Aktion von Herrn Stegner, der damit seine Bundestagskandidatur vorbereitet. Ich finde, in solchen Zeiten muss man sich darum kümmern, dass unser Land gut durch die Krise kommt. Darum kümmere ich mich. Wenn er das anders handhabt, ist das seine Sache.

Bei der Akteneinsicht hat die SPD den Entwurf einer Presseerklärung gefunden, die Ihr Staatskanzleichef am Entlassungstag vorbereitet hatte. Die haben Sie zwar am Ende nicht genommen, aber darin ist davon die Rede, dass Grote in der Polizei angeblich Irritation und Verunsicherung zu verantworten habe. Wie kommt das zustande?

Ich bin von hochprofessionell arbeitenden Menschen umgeben, die mich optimal für Termine vorbereiten. Sie konnten nicht wissen, wie mein Gespräch mit Hans-Joachim Grote verlaufen würde. Herr Grote hat sich im Gespräch entschieden, als Minister zurückzutreten. Wir haben uns miteinander ausgetauscht und auf eine Erklärung verständigt. Damit war alles gesagt.

Unter anderem ging es auch um das Foto eines hochrangigen Polizeivertreters, unter dem ein Schmähwort geschrieben stand. Ein Screenshot davon befand sich im Bericht der Kieler Staatsanwaltschaft. Sie haben Ihr Abschlussgespräch mit Grote im Innen- und Rechtsausschuss so dargestellt, als hätte Grote bestätigt, dass dieses Foto auch auf seinem Handy zu finden sei. Grote bestreitet das vehement.

Ich habe auch diese Frage beantwortet, von daher ist da gar nichts offen. Hans-Joachim Grote hat mir sein Handy gezeigt. Darauf habe ich gesehen, dass in dem auf seinem Handy vorhandenen Chatverlauf das Foto ohne dieses Schmähwort enthalten gewesen ist.

Dieses Foto hat unter anderem zum Vertrauensbruch geführt?

Nein, das hatte in diesem Kontext überhaupt keine Bewandtnis. Das Vertrauensverhältnis war gestört. Und wenn das Vertrauensverhältnis gestört ist, muss ich als Ministerpräsident entscheiden, wie ich damit umgehe. Diese Entscheidung habe ich sehr klar kommuniziert. Dass Herr Grote sein Amt niedergelegt hat, war die Konsequenz aus dem Gespräch, das wir geführt haben.

Können Sie angesichts der widersprüchlichen Aussagen gar nicht verstehen, dass es in der Öffentlichkeit Klärungsbedarf gibt?

Es gibt keine widersprüchlichen Aussagen. Was es gibt, sind Behauptungen des Herrn Oppositionsführers, die er durch nichts belegt hat.

Sie sind unvermutet durch die Corona-Krise zum Schuldenkönig geworden. Welche politischen Ziele lassen sich trotzdem noch bis zum Ende der Legislatur umsetzen?

Wir haben in der ersten Hälfte der Legislatur schon eine Menge angeschoben. Unsere Herausforderung ist, in diesen Zeiten unsere ehrgeizigen Ziele nicht zu vernachlässigen. Damit meine ich insbesondere den investiven Bereich: Eine der zentralen Aufgaben ist es, wieder mehr Dynamik ins Land zu bringen und in die Bereiche zu investieren, die für die Zukunft dieses Landes wichtig sind: Energiewende, Bildung und Digitalisierung, Straßenbau, Krankenhäuser und künstliche Intelligenz. Daran werden wir definitiv festhalten.

Im Gespräch ist auch ein Umzug der Staatskanzlei an den Niemannsweg 220. Leidet Ihr Haus unter akutem Platzmangel?

Wir haben hier räumliche Engpässe am gesamten Campus im Düsternbrooker Weg, das haben schon meine Vorgänger gemerkt. Die Vorgängerregierung hat richtigerweise 2016 eine Immobilie am Niemannsweg erworben. Seitdem wird darüber nachgedacht, diese Immobilie so instand zu setzen, dass man sie vernünftig nutzen kann. Natürlich kann eine solche Immobilie möglicher Standort auch für die Staatskanzlei sein. Aber das macht man nicht aus dem Bauch heraus. Was wir brauchen, ist ein durchdachtes Unterbringekonzept für alle Dienststellen. Genauso wichtig: Ein solcher Plan muss für das Land am Ende wirtschaftlich sein.

Das landeseigene Gebäude-Management spricht von 22 Millionen Euro. Warum wäre es diese Investition wert?

Ich will mich da nicht auf Summen festlegen. Was die Menschen von uns erwarten können, ist, dass wir Immobilien, die wir besitzen, auch vernünftig unterhalten und nutzen. Das ist nun die Grundlage einer Prüfung. Dem Ergebnis kann und will ich nicht vorgreifen.

Sie sollen sich für einen CDU-Bundesvorsitzenden Jens Spahn und einen Kanzlerkandidaten Markus Söder aussprechen. Jedenfalls halten Sie die Hängepartie in der Union für schädlich. Warum ist das so?

Aus meiner Sicht erwarten die Menschen von der Union im Moment etwas anderes als Streit über Personalfragen. Die SPD hat ihre Personalfrage anders gelöst als sonst. In Krisenzeiten halte ich es auch für die Union für wichtig, dass die Leute das Gefühl haben, dass wir uns um die Bewältigung dieser Krise kümmern. Deshalb ist mein Appell an alle, die sich berufen fühlen, den Parteivorsitz anzustreben, noch einmal in sich zu gehen und darüber nachzudenken, ob es nicht eine Lösung gibt, bei der wir am Ende nicht einen gewählten Bewerber haben, der, wie beim letzten Mal, nur mit 52 Prozent der Stimmen gewählt ist, sondern man eine breit getragene Lösung findet.

In Schleswig-Holstein ist gerade ein Schaulaufen der Bewerber zu erleben, alle lassen sich gern an Ihrer Seite sehen. Wie erklären Sie sich das?

Schleswig-Holstein ist ein schönes Land, und deshalb sind wir bei Touristen so beliebt. Ich bin froh darüber, dass ich Ministerpräsident bin und so viele Gäste begrüßen kann.