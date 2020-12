Kiel

Corona hat das Jahr 2020 geprägt: Es gab einen Lockdown im Frühjahr, Lockerungen im Sommer und zum Jahresende hin wieder verschärfte Maßnahmen zur Eindämmung des Virus. Doch neben der Pandemie haben noch weitere Themen das Jahr geprägt. Das Holsten-Fleet wurde eröffnet, eine Enigma in der Ostsee gefunden und Weihnachtsmärkte in einer Light-Version angeboten.

Wie intensiv haben Sie 2020 die Nachrichten aus Schleswig-Holstein wahrgenommen? Testen Sie Ihr Wissen in unserem Jahresendquiz. Wenn Sie mindestens sechs Fragen richtig beantwortet haben, können Sie unter anderem einen von zwei Holtenauer-Gutscheinen im Wert von je 50 Euro gewinnen.

>>> Zum Jahresendquiz 2020

So einfach geht’s: Beantworten Sie im Zeitraum vom 25. bis 31. Dezember 2020 die zwölf Fragen auf KN-online - zu jedem Monat eine – und geben Sie am Ende Ihre Adresse an. Nur so können wir Sie kontaktieren, wenn Sie gewonnen haben.