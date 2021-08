Molfsee

Anna Bandholt ist in ihrem Element. In der chromglänzenden Küche vom „Bärenkrug“ bereitet sie gerade mit Kollege Benjamin Spack (33) Dönerbrötchen vor. Die soll es später zum Letscho geben – einem typischen Sommergericht aus Ungarn.

Seit 2019 hat die 27-Jährige in dem Traditionsrestaurant in Molfsee als Küchenchefin das Sagen. Mit geübten Handgriffen wird der Teig gerollt und geknetet. Da die Hefe viel Zeit braucht, hat die Küchenchefin alles schon am frühen Morgen vorbereitet. Nun müssen die Brötchen nur noch geformt werden.

In Windeseile werden die Teiglinge mit einer Eigelb-Milch-Mischung bestrichen und mit Schwarzkümmel betreut. Dann geht es auf zwei großen Blechen ab in den Backofen. „Bärenkrug“-Seniorchef Klaus Sierks, der in diesem Jahr 80 wird, schaut wie jeden Tag vorbei und begrüßt herzlich alle in der Küche. Eine familiäre Atmosphäre ist ihm wichtig. Genauso wie seiner Frau Marianne (74), die mit einem Lächeln die Filmarbeiten in „ihrer“ Küche beobachtet.

„Die Herzlichkeit unserer Familie gegenüber dem Personal und unseren Gästen ist für uns etwas ganz Elementares“, sagt Junior Ulf Sierks (52). So fiebern sie denn auch alle bei Anna Bandholts Schwangerschaft mit. Ende November kommt das Baby.

Eine Frau als Küchenchefin ist noch eine Seltenheit

„Dass Anna sich hier als Frau in der Küche behaupten kann, ist keine Selbstverständlichkeit“, sagt Ulf Sierks. „Sie macht das bravourös.“ Sie könne zupacken, meistere den „körperlich unheimlich anstrengenden Job“ perfekt. Besonders weiß er aber ihre soziale Kompetenz zu schätzen. Für Anna Bandholt nicht der Rede wert. Doch Gefühle seien nicht immer gut. Beim Kochen beherzige sie deshalb eine Regel: „Emotionale Diskussionen gehören nicht in die Küche.“

Seit sie 14 ist, kennt sie ihren heutigen Küchenkollegen Benjamin Spack. „Damals hab‘ ich hier ein Praktikum gemacht“, erzählt sie. Eine Lehrstelle im „Bärenkrug“ bekam sie nach dem Realschulabschluss jedoch nicht. „Meine Mathe-Noten waren einfach zu schlecht.“ So lernte sie im „Drahtenhof“ um die Ecke.

Später arbeitete sie unter anderem im „Kieler Yachtclub“ und auf den beiden Kreuzfahrern „Mein Schiff 1“ und „Mein Schiff 3“, bis sie 2016 schließlich doch wieder im „Bärenkrug“ landete. In dem Familienbetrieb in Molfsee sorgt Anna Bandholt mit ihrem Team dafür, dass der Gast Regionales, Saisonales und Frisches in Formvollendung auf den Tisch bekommt. Vom gratinierten Rumpsteak von der Holsteiner Färse bis zu hausgemachten Semmelknödeln mit Pilzsauce reicht die Speisekarte.

Der ungarische Opa hält in einem riesigen Topf das Letscho am Köcheln

Bei dem, was sie für uns heute kocht, spielen allerdings ihre ungarischen Wurzeln eine Rolle, darum geht’s jetzt auf nach Schulensee, wo Anna Bandholt mit ihrem Bruder und einer Mitbewohnerin lebt. Mit ihrem Freund will sie demnächst zusammenziehen.

Als das Filmteam ankommt, laufen die Vorbereitungen bereits seit einiger Zeit auf Hochtouren. Bandholts Opa Tibor (87) steht am Herd, auf dem in einem großen Kochtopf das Letscho köchelt.

Im großen Garten qualmt ein Lagerfeuer – über dem soll das Letscho gleich seinen letzten Schliff bekommen. Schnell schneidet Anna Bandholt noch eine geräucherte ungarische Wurst in dünne Scheiben und gibt sie in den Topf.

Die „Kolbacz“ hat sie am Morgen bei Fleischermeister Gerd Hansen vom Citti-Markt besorgt. In Sachen Fleisch ist der ihr Fachmann für alle Fälle. „Wir haben ein tolles Vertrauensverhältnis“, sagt sie.

Nachdem das Letscho vom Kochtopf in einen Feuerkessel umgefüllt wurde, wird alles samt der frisch gebackenen Dönerbrötchen nach draußen getragen. Dort sitzt schon fast die komplette Familie von Anna Bandholt und hat Suppenteller und Gläser bereitgestellt.

Privatrezept der „Bärenkrug“-Köchin: Letscho mit Dönerbrötchen Beide Rezepte reichen für 10 Personen Für das Letscho werden benötigt: -> 3 kg weiße Spitzpaprika, schön fleischige -> 2,5 kg Zwiebeln -> 2,4 kg Tomaten, vollreif und enthäutet, am besten aus der Dose -> ca 80g edelsüßes Paprikapulver -> 600g Kolbasz (ungarische Wurst, in Deutschland von „PICK“) -> Salz und Zucker zum Abschmecken, Öl zum Braten Die Hälfte der Zwiebeln in feine Würfel, die andere Hälfte in feine Streifen schneiden und in einem ausreichend großen Topf beides gemeinsam bei geringer Hitze ganz langsam glasig werden lassen. Den austretenden Saft nicht komplett verkochen. Die Paprika wärenddessen putzen und in mundgerechte Stücke schneiden, Kolbasz in dünne Scheiben schneiden. Die Zwiebeln mit dem Paprikapulver bestäuben, gut umrühren und die Kolbasz hinzufügen. Immer darauf achten, dass nichts bräunt, sondern schonend im eigenen Saft schmort. Tomaten hinzufügen und aufkochen, salzen und das Paprikagemüse dazugeben. Wenn die Paprika gar ist, mit Zucker und Salz abschmecken. Dönerbrot: Am besten einen Tag vorher den Teig vorbereiten udn im Kühlschrank lagern ->650 g Weizenmehl Typ 550 ->175 g lauwarme Milch ->175 g lauwarmes Wasser ->42 g frische Hefe ( ein Würfel) -> 10 g Zucker -> 25 g weiche Butter -> 25 g Sonnenblumenöl -> 15 g Salz -> 1 Ei -> Schwarzkümmel, 1 Eigelb, 2 EL Milch zum Bestreichen Lauwarmes Wasser und Milch zusammen mit Hefe und Zucker kurz aufmixen. Mehl in eine Schüssel sieben und die Hefemischung in eine mittige Vertiefung gießen, mit einer Gabel ein wenig Mehl einarbeiten und so einen dünnen Vorteig herstellen. 15 Minuten zugedeckt gehen lassen. Die restlichen Zutaten hinzufügen und mit einem Handrührgerät und Knethaken – besser Aufschlagkessel - mindestens 5, besser 10 Minuten lang zu einem glatten Teig kneten. Mindestens 60 Minuten gehen lassen, oder bis zum nächsten Tag. Teig kurz aufwirken, 10 gleich große Teiglinge abstechen, am besten mit einer Waage. Zwei Backbleche mit Backpapier belegen, und die schön rund geformten Brötchen darauf verteilen. Nochmal 45 Minuten gehen lassen. Den Ofen auf 200 Grad Umluft/ 220 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen und eine hitzebeständige Schüssel mit 500 ml heißem Wasser auf den Boden des Ofens stellen. Zum Bestreichen: 1 Eigelb, 2 EL Milch, 1 Prise Salz verrühren und auf die Brote streichen und mit Schwarzkümmel nach Belieben bestreuen. Brote in den vorgeheizten Ofen schieben und nach 5 Minuten die Temperatur um 20 Grad absenken. Weitere 15 Minuten backen.

Als der schwere Kessel schließlich an den Haken vom Dreibein über dem Feuer soll, reißt die Kette. „Das ist der Vorführeffekt“, sagt Annas Bruder Jost Bandholt grinsend. Aber alles kein Problem. Schnell werden die Flammen mit Sand bedeckt, der Kessel wird in die Glut gestellt. Nun muss alles noch ein wenig ziehen.

„Mein Opa ist der beste Koch, den es gibt“, sagt Anna Bandholt. „Vor allem die ungarische Küche habe ich von ihm gelernt. Aber auch die Gastfreundschaft. Das Offensein für andere.“ Opa Tibor nickt bescheiden. Die Liebe zum Kochen entdeckte er schon als Kind in Ungarn.

Ob seine Enkelin das Kochtalent im Blut hat? Der alte Herr, der 1956 nach Deutschland floh, lacht. „Nein“, sagt er schmunzelnd. „Sowas kann man nicht erben. Es sind einfach ein guter Gaumen und eine feine Nase nötig.“

Das Letscho schmeckt leicht scharf, rauchig und ein wenig süßlich

Als das Letscho schließlich auf die Suppenschüsseln verteilt wird, ist es plötzlich ganz still. Die große Familie sitzt auf den Holzbänken und genießt. Der Rauch in der Luft und das Gericht auf der Zunge verbinden sich zu einer perfekten Einheit, leicht scharf, rauchig und ein wenig süßlich.

Im Hintergrund gackern die Hühner, das selbst angebaute Gemüse unweit des Lagerfeuers reckt sich gesund und kräftig Richtung Sonne. Der Blick geht über die weiten Wiesen am Ende des Grundstücks.

Dass Anna Bandholt sagt, Hobbys habe sie eigentlich nicht, sie liebe es, mit ihrer Familie und den Freunden zusammenzusein und gemeinsam etwas Leckeres zu essen, erschließt sich plötzlich in strahlender Klarheit. Im Paradies könnte es nicht schöner sein.