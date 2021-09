Kiel

Da kommt auch schon Pierre Binder (49) angefahren. Als er direkt am Nord-Ostsee-Kanal aus dem Wagen steigt, leuchten seine rosafarbenen Socken schon von Weitem. Der Küchenchef vom Kieler „Hotel Birke“ ist mal ganz in zivil. In Shorts und lässigem Hemd. Für unsere KN-Küchentalk-Serie zeigt er uns, wo der frische Fisch herkommt, den er den Gästen in Hasseldieksdamm später servieren wird. Heute holt er frische Lachsforellen.

Ein bisschen schmunzeln muss er schon, als sich das Kamerateam in Position bringt. „Heute erzählen wir das Märchen vom Koch, der jeden Tag frische Ware holt“, sagt er und grinst breit. „Nur ist es so nicht.“ Die Zutaten, die er später in der Hotelküche zu wahren Kunstwerken verarbeiten wird, werden meist geliefert.

Vor Ort bei den Produzenten ist Pierre Binder nur noch ganz, ganz selten. Schließlich weiß er, wo er Qualität bekommt. Trotzdem freut es ihn, mal wieder mit Fischermeister Thomas Philipson (29) von „Brauer’s Aalkate“ in Rade zu plaudern, den er schon seit Jahren kennt.

Mit einer Simson Schwalbe, Baujahr 1968, fährt er beim Hotel Birke vor

Als er eine Stunde später im Hotel Birke ankommt, zeigt Pierre Binder noch schnell sein Liebhaberstück: eine Simson Schwalbe, Baujahr 1968, 3,5 PS und todschick. „So eine hatte ich schon als Jugendlicher“, erzählt er. Vor ein paar Jahren entdeckte er das kultige Kleinkraftrad der ehemaligen DDR beim Flohmarkt-Höker in seiner alten Heimat Stendal (Sachsen-Anhalt). Damals war sie noch blau, voller Rost und eigentlich etwas für den Schrottplatz. 400 Euro gab er dem Händler, steckte weitere 3000 Euro und viel Zeit und Arbeit rein und fährt nun mit dem inzwischen weißen Retro-Roller durch Kiel.

Nur schade, dass man das zufriedene Lächeln unterm Helm nicht sehen kann. Doch genug geschnackt. Jetzt geht’s in die Küche. Dort ist sein Team schon ordentlich am Wirbeln. Zehn Auszubildende und sieben Köche hören auf sein Kommando. Pierre Binder hat den Ruf, streng, aber herzlich zu sein. Bei ihm kann man viel lernen. Einer seiner Auszubildenden wurde kürzlich sogar Deutscher Jugendmeister.

Zur Galerie Zu Besuch bei Fischermeister Thomas Philipson von „Brauer’s Aalkate“.

Pierre Binder selbst hat einst im Interhotel Magdeburg das Kochen gelernt. „In der ehemaligen DDR wurden Köche viel besser bezahlt als in anderen Berufen“, erzählt er. „Außerdem war Kochen cool.“ In der Familie liegt seine Leidenschaft übrigens nicht. „Mein Vater war Landmaschinenschlosser“, sagt er und fügt augenzwinkernd hinzu: „Da hab‘ ich alles lernen müssen, was man so schraubt.“

So erkennt man eine frische Lachsforelle

Handwerklich begabt zu sein, ist auch in der Küche von Vorteil. Und bei der Familie kann man damit auch ordentlich punkten. Nicht nur, dass seine Frau Monique (49) und seine beiden Söhne seine Kochkunst lieben. Als Sohn Carl sich gerade zum zwölften Geburtstag Zwerghühner wünschte, baute Pierre Binder natürlich den passenden Hühnerstall dazu. In der Küche des Hotel Birke wetzt er derweil seine Messer am Wetzstahl. Fachgerecht wird die Lachsforelle enthauptet und entgrätet. Die Frische, so sagt er, erkenne man am Schleim auf der Haut, an den nach außen gewölbten Augen und an den rosaglänzenden Kiemen. „Einfach perfekt.“

Er pult die Dicken Bohnen aus der prallen Schale („am besten nicht die ganz dicken Schoten nehmen, die schmecken oft mehlig“) und zeigt an den Karotten seine Fähigkeit zur Erzgebirgsschnitzkunst. Aus einer langen Möhre macht er zwei wunderschöne angespitzte Exemplare. „Das Auge isst schließlich mit“, sagt er schmunzelnd.

Während die Bohnen mit frischem Bohnenkraut aus dem Hotel-Kräutergarten blanchiert werden, wartet eine heiße Pfanne bereits auf den Fisch. „Den am besten zuerst auf der Fleischseite anbraten, dann verbiegt er sich nicht so schnell.“ Damit er von oben auch gart, wird er immer mal wieder mit heißem Fett übergossen. Während Pierre Binder lässig am Herd steht, sind seine Kollegen am Wuseln. „Angst vor Körpernähe darf man in unserem Job nicht haben“, sagt er schmunzelnd, als die Köche immer wieder elegant dem Kamerateam ausweichen.

Zur Galerie Im Hotel Birke bringt Küchenchef Pierre Binder dem Nachwuchs das Kochen bei

Seit 14 Jahren kocht Pierre Binder im Hotel Birke. Die Liebe zu seiner Frau Monique hatte ihn in den Norden verschlagen. „Davor bin ich bestimmt 20 Mal umgezogen“, erzählt er. Viel gelernt habe er vor allem bei Roy Petermann im „Wullenwever“ in Lübeck, wo er rund 13 Jahre mit Unterbrechungen hinterm Herd stand. „Ich liebe die ganz traditionelle, französische Küche“, sagt er. Der französische Meisterkoch Auguste Escoffier (1846-1935) ist sein absolutes Vorbild. „Den könnte ich rauf- und runterkochen.“ In der Küche im „Hotel Birke“ setzt er auf eine ehrliche, handwerkliche einwandfreie kreative Küche mit frischen regionalen Produkten und viel Liebe zum Detail.

Der Traum von einem gemütliche Lokal in Frankreich mit Namen „Chez Pierre“

Wenn er irgendwann an den Ruhestand denkt, sieht er sich in Frankreich. Über einem gemütlichen Lokal auf dem Lande steht „Chez Pierre“. Darunter ganz kleingedruckt: „Geöffnet nur nach Absprache.“ Pierre Binder muss grinsen bei dieser Vorstellung. „Das hätte was“, sagt der Küchenmeister und widmet sich im nächsten Moment auch schon wieder seinem Gericht.

Lachsforelle auf Dicken Bohnen mit Kräuterkartoffeltaler Zutaten für die Lachsforelle (4 Personen): 800g Lachsforellenfilet mit Haut oder eine ganze Lachsforelle von ca. 2 kg

1 Bd. junge Karotten mit Grün

Dijon-Senf

Petersilie, Dill, Zwiebellauch, Bohnenkraut

1-2 kg Dicke Bohnen (je nachdem, wie viele Kerne in den Schoten sind)

Olivenöl

40 g Butter

Salz, Pfeffer, Muskatnuss, Zucker zum Würzen 0,4 l heller Fischfond (oder Gemüsefond)

40 g Butter

20 g Mehl

75 ml frische Sahne

150 g Dijon-Senf (wer es kräftiger mag, auch mehr) 1 Die Butter in einem Topf auslassen. Das Mehl dazugeben und etwas mitschwitzen lassen. Dann mit dem Fischfond auffüllen und aufkochen lassen. Die Soße sollte etwas auskochen. 2 Dann durch ein feines Haarsieb passieren und mit Salz, weißem Pfeffer und etwas Zitronensaft abschmecken. Zum Schluss die Sahne mit in die Soße geben. Den Dijonsenf erst kurz vor dem Essen in die heiße Soße mixen. Der Senf darf nicht kochen, da er sonst die Schärfe verliert. 3 Den Fisch filetieren und portionieren. 4 Die Karotten schälen und mit dem Ansatz vom Grün vorsichtig in der Mitte teilen. Dann in kochendem Salzwasser bissfest blanchieren. Die Dicken Bohnen aus der Schale pulen und auch in Salzwasser blanchieren. Die weiße harte Schale von den Kernen entfernen. 5 Die Fischfilets in Mehl wälzen und anschließend etwas abklopfen. Dann in einer heißen Pfanne mit etwas Butterschmalz braten. Zum Ende mit Salz würzen. 6 Die Karotten mit einem Teil des Gemüsefonds in einem Topf erhitzen und Butter dazugeben. Solange auf der Hitze stehen lassen, bis die Flüssigkeit fast verdunstet ist, und dabei häufig schwenken. Mit Salz und Zucker kräftig abschmecken. 7 Die Bohnenkerne mit dem Blanchierfond und etwas Butter in einem Topf erhitzen. Abschmecken mit frischem Bohnenkraut, Salz, Pfeffer und etwas Zucker. Zutaten Kartoffelplätzchen: 1 kg geschälte Kartoffeln

1 Eigelb 1 Die geschälten Kartoffeln in Salzwasser gar kochen. Die Kartoffeln durch eine Kartoffelpresse drücken und mit Muskatnuss, Salz und etwas Pfeffer würzen. 2 Vorsichtig die gehackten Kräuter und ein Eigelb unterheben und auf der bemehlten Arbeitsfläche Rollen von ca. 4 cm Durchmesser formen. Wichtig: Die Kartoffeln so heiß wie möglich verarbeiten und dabei so wenig wie möglich kneten. 3 Auskühlen lassen, Scheiben schneiden und vorsichtig in ein wenig Fett leicht anbraten.

Liebevoll richtet er jetzt den Fisch, das Gemüse und einen Kartoffel-Taler auf dem Teller an. Als letztes steckt er ein kross gebratenes Stück Fischhaut als Segel ins Gericht. Wer ihn im „Hotel Birke“ so sieht, ahnt, dass Frankreich vermutlich nur ein Traum bleiben wird.