Der Mittelpunkt seines beruflichen Lebens steht für Mathias Apelt seit diesem Jahr direkt an der Kiellinie. Im Kieler Kanu-Klub im Düsternbrooker Weg 46 hat sich der 44-Jährige zusammen mit seiner Partnerin, der Sommelière Britta Künzl, einen Traum erfüllt: das erste eigene Restaurant. „Flygge“ haben sie es genannt.

Seitdem sie nach den Corona-Zwangspausen wieder öffnen dürfen, kommen die Feinschmecker in Scharen. Der Ruf von Mathias Apelts Kochkünsten hallt weit über die Grenzen von Schleswig-Holstein hinaus. 2016 holte er den ersten und einzigen Michelin-Stern der Landeshauptstadt ins Restaurant Ahlmanns im Kieler Kaufmann. Und verteidigte die Auszeichnung Jahr für Jahr.

Den Stern auch im „Flygge“ aufgehen zu lassen ist aber nicht sein Ziel. „Wir wollen mehr die Mitte treffen“, sagt Mathias Apelt. „Qualitativ gute Gerichte kochen, wie im Sternerestaurant, aber einfach bodenständiger und für jeden verständlich. Eine Küche zum Wohlfühlen.“

Mit geübten Handgriffen werkelt Mathias Apelt nun in seinem 20 Quadratmeter großem Kochreich. Es soll Semerrolle mit Mangold und Fenchel geben. Semerrolle ist ein Bratenstück für Kenner und eines der besten Teile der Rinderkeule. Durch die großen Glasscheiben kann der Chef durch den nordisch geprägten Gastraum direkt auf die Förde gucken. Prima konzipiert, denn so können auch die Gäste sehen, was der Spitzenkoch dort treibt. 90 000 Euro hat Mathias Apelt in seine Küche investiert. Alles wurde nach seinen Wünschen gebaut. Doch im Moment hat der Koch nur Augen für seine Zutaten.

Biogärtnerin Anna „brennt für den perfekten Geschmack“

Die hat er an diesem Morgen ausnahmsweise einmal selbst direkt vom Feld geholt. Da hat er Anna und Simon Schmitz auf ihrem Demeterhof in Ellerdorf bei Bordesholm besucht. „Anna hab‘ ich auf dem Wochenmarkt auf dem Blücherplatz in Kiel kennengelernt“, erzählt Apelt. „Für einen Koch ist so jemand wie Anna ein Riesengewinn.“ Sie brenne wie er für den perfekten Geschmack und schaffe es, ihre Gemüsegärtnerei im Einklang mit der Natur zu führen. Direkt auf den Feldern hat er zusammen mit der Biogärtnerin Mangold, Fenchel, Rote Bete und allerlei essbare Blüten geerntet. „Ich wollte mir schon lange mal den Hof anschauen“, erklärt er.

Liebevoll zerteilt er in seiner Küche nun den handverlesenen Mangold. Die bunten Stiele werden vom Blattwerk getrennt. Dann landen sie kurz im heißen Wasser. Auch die Rote und Gelbe Bete wird blanchiert, genauso wie die Fenchelknollen. Mit geübten Handgriffen werden die beiden letzten Zutaten anschließend in Scheiben geschnitten oder halbiert angebraten. „Die Bete enthält viel Zucker, der jetzt wunderbar in der Pfanne karamellisiert“, erläutert Apelt.

Die Black Angus Rinder bezieht Mathias Apelt vom Hof Heitholm in Melsdorf

Zum Gemüse soll es die Semerrolle geben. Dazu hat der Spitzenkoch das Fleisch mit scharfer Klinge in rouladendünne Scheiben geschnitten und mit der Unterseite eines schweren Topfes zwischen Frischhaltefolie flach geklopft.

Das Fleisch hat er sich am Morgen selbst bei Züchter Rainer Kasch abgeholt. Zusammen mit seiner Frau Sabine betreibt der gelernte Fleischermeister das Gestüt „Hof Heitholm“ in Melsdorf. Hier züchtet er neben kostbaren Pferden auch die als treu und empathisch geltenden Black Angus Rinder.

„Über einen Freund hab‘ ich von der Zucht erfahren“, sagt Mathias Apelt und schwärmt: „Das Fleisch schmeckt zum Niederknien.“ Das ganze Jahr über können die Tiere an die frische Luft. Wenn die Rinder schlachtreif sind, bringt Rainer Kasch sie in eine Schlachterei in Wittenberger-Passau. Auf seinem Hof zerlegt er das Fleisch anschließend in verbraucherfreundliche Zuschnitte. Mathias Apelt hat sich hier die Semerrolle abgeholt und gleich noch 20 Eier von den hofeigenen Hühner mitgebracht.

Die Roulade hält ganz ohne Nadeln zusammen

Mit geschickten Händen bestreicht der Koch nun die flachen Fleischscheiben mit Tomatenpaste, die er zuvor aus eingekochten frischen Tomaten, Knoblauch, Salz und Olivenöl angerührt hat. Anschließend werden rund sechs der bunten Mangoldstängel in die Fleischscheibe eingerollt. „Dank des Pesto klebt alles gut zusammen, da braucht man gar keine Rouladen-Nadel.“ Im nächsten Moment zischt auch schon das aufgerollte Fleisch in der Pfanne. „Es wird nur kurz angebraten und kommt dann für knapp 25 Minuten in den Ofen.“

Zeit also, sich um die dekorativen Elemente zu kümmern. Vom Gemüsehof Schmitz hat Apelt Blüten von der Ringelblume und Kornblume mitgebracht. Dazu Borretschblüten, Kapuzinerkresse, Zucchiniblüten und Speisechrysanthemen – alles Farbtupfer für ein perfektes Gericht. An diesem Morgen hatte Anna Schmitz auch noch ein besonderes Highlight geerntet: die Sonnenblume „Velvet Queen“. „Die Blütenblätter schmecken leicht nussig“, hat die Gärtnerin versprochen. „Das hatte ich zuvor noch nie probiert“, sagt der Koch und strahlt, als er die rotgelben Blätter bereitlegt. „Sie haben geschmacklich etwas sehr Tropisches.“

Rezept: Holsteiner Black-Angus-Involtini mit Gemüse vom Acker Zutaten für eine Person: 1 Scheibe aus der Keule vom Rind (Semerrolle) 6 Stiele bunter Mangold 1 Zwiebel 1 El Tomatenpaste ( angerührt aus eingekochten frischen Tomaten, Knoblauch, Salz und Olivenöl) 1 junge Fenchelknolle je 1 rote und gelbe Bete gehackte Petersilie, Salz, Pfeffer, Zucker, Muskatnuss etwas Butter Butterschmalz zum Braten verschiedene essbare Blüten je nach Saison zum Garnieren Zubereitung: 1 Die Gemüse waschen. Vom Mangold die Stiele schneiden und in ca. 10 cm lange Streifen schneiden. Diese zwei Minuten lang in reichlich kochendem Salzwasser blanchieren und in Eiswasser abschrecken, um die Farbe zu erhalten. Dann die Stiele mit Salz, Pfeffer und Petersilie würzen. 2 Die Scheibe vom Rind dünn ausplattieren (wie für Schnitzel ) und mit der Tomatenpaste bestreichen. Mit Salz und Pfeffer würzen und die Mangoldstiele straff im Fleisch einwickeln. 3 Jetzt die Roulade in einer Pfanne mit Butterschmalz scharf anbraten, sodass sie Röstaromen entwickelt, danach im Ofen bei 140 °C rund 30 Minuten lang fertig garen lassen. Fleisch aus dem Ofen nehmen, mit Aluminiumfolie abdecken und 5 min ruhen lassen. 4 In der Zwischenzeit den Fenchel im Ganzen kurz in Salzwasser blanchieren, abschrecken und in 1 cm dicke Scheiben schneiden. Diese in einer Grillpfanne rösten und danach mit etwas Salz und Olivenöl bestreichen. 5 Die Bete in Salzwasser weich kochen. Etwas abkühlen lassen und schälen, anschließend in Scheiben oder Stücke schneiden und in Butterschmalz scharf anbraten. Ein wenig Butter für den Geschmack zugeben, mit Salz und Pfeffer würzen. 6 Für den Mangold die Zwiebel in feine Würfel schneiden und in etwas Butterschmalz in einer Sauteuse anschwitzen. Die Mangoldblätter in grobe Streifen schneiden und zu den Zwiebeln geben. Alles mit Salz, etwa geriebener Muskatnuss und Zucker würzen und weiter leicht anrösten. Bis zum Anrichten zur Seite stellen. Anrichten: Die Roulade schräg aufschneiden und auf den Teller setzen. Die restlichen Zutaten dekorativ um das Fleisch verteilen, mit den Blüten garnieren und mit etwas gutem Rapsöl beträufeln.

Dass Mathias Apelt einmal ein ganz Großer in der Kochszene werden würde, war zunächst übrigens nicht abzusehen. „Meine ersten Kocherfahrungen bestanden aus verbrannten Karamellkeksen und einer Tüten-Bolognese“, gesteht er. Trotzdem machte der Berliner nach der Schule eine Kochlehre. Etwas Besseres fiel ihm damals nicht ein. Die Ausbildung sei dann eher schrecklich gewesen, verrät er. „Nach drei Lehrjahren war ich kurz davor aufzuhören.“

Die Natur vor der Haustür bestimmt Apelts Speisekarte

Erst in der Schweiz im „Waldhaus“ in Sils Maria bei St. Moritz lernte er, was Kochen wirklich bedeuten kann. Er erfuhr, welche Geschmacksoffenbarungen möglich sind, wie eine gekonnte Verarbeitung Wunder bewirken kann und welche Lebensmittel eine vollendete Einheit ergeben. Vorbilder findet er inzwischen vor allem in Skandinavien.

Im dänischen Aarhus und in Kopenhagen schaut er immer gerne vorbei und freut sich, wie geerdet die Köche dort sind. „Sie lassen sich nicht von Trends wie der spanischen Avantgarde oder der französischen Haute Cuisine beeinflussen, sie lieben die eigenen Produkte aus der Region.“ Auch er lerne als Koch inzwischen anders zu denken. „Es muss nicht immer alles geben.“ Stattdessen lässt er sich gerne von der Natur vor der eigenen Haustür leiten und von dem, was sie je nach Jahreszeit hervorbringt. „Alles braucht eben seine Zeit.“

„Die Anordnung ist fast so wichtig wie die Produkte“

In seiner Küche direkt an der Förde ist Apelt derweil etwas ins Schwitzen geraten – aber das Ende ist in Sicht, in Kürze kann er die Semerrolle anrichten. Glücklich tupft er sich mit einem Haushaltstuch die Stirn. „Ich koche sehr intuitiv“, sagt er. „Es liegt mir, ohne Plan, erst einmal aufs Feld oder auf den Markt zu gehen und zu schauen, was es da gibt.“ Dann erst entstehe ein Rezept in seinem Kopf. So hat auch das heutige Gericht zu diesem Zeitpunkt noch gar keinen Namen. Aber der kommt, als der Sternekoch alles auf einem dunklen Teller anrichtet.

„Die Anordnung ist fast so wichtig wie die Produkte“, sagt er und holte die bunten essbaren Blüten von Anna Schmitz heraus. Erst kommt die Semerrolle, dann das Gemüse, ergänzt mit ein wenig Kalbsjus und einigen weißen Selleriecreme-Tupfern (Sellerie in Alufolie bei 160 Grad eine Stunde backen, schälen und mit Sauerrahm mixen). Mit Liebe vollendet er mit den bunten Blüten sein Werk. Et voilà. Der Apelt-Teller ist fertig und hat nun auch einen Namen: Holsteiner Black-Angus-Involtini mit Gemüse vom Acker.