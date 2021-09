Fockbek

Dirk Luther ist ein offener und geselliger Mensch. Berührungsängste kennt er nicht. So kocht der 51-Jährige denn auch heute am heimischen Herd. In Fockbek bewohnt er mit seiner Familie eine Stadtvilla mit Dachterrasse - mit seiner Frau Corinna (49), die im Ort einen Kindergarten leitet, und den beiden Kinder Moritz (20) und Marie (17).

Im Nu ist Dirk Luther auch schon hinter einer großen Kochinsel verschwunden. Gleich zwei Gerichte will er kochen. Mit dem Risotto geht es los. Und im nächsten Moment passiert irgendwie auch schon alles auf einmal. Dirk Luther schneidet den durchwachsenen Speck in Stücke. Zerreibt Salbei, Knoblauch und Zitronenschale im Mörser zu einer Paste. Strippelt die Nadeln der Rosmarinzweige ab. Reibt Parmesan.

Dann wird auch schon der gusseisernen Pfanne eingeheizt. Eigentlich würde sich jetzt das Fleisch mit der Marinade noch ein paar Stunden zu einer perfekten Einheit verbinden. Doch der Sternekoch hat vorgesorgt. Lächelnd holt er fertig marinierte Spieße aus dem Kühlschrank. Wenig später zischt und dampft es auf dem Herd. Köstliche Aromen wabern durch den Raum.

Auf dem Markt auf dem Schiffbrückenpatz in Rendsburg hatte er am Morgen noch die frischen Zutaten besorgt. Genauso wie bei seinem Lieblingsschlachter Gunter Hartwich in Tetenhusen. „Es gibt nichts Schöneres, als sich an den Ständen der lokalen Händler inspirieren zu lassen,“ sagt der gebürtige Hamburger.

Seit 2006 ist Dirk Luther Küchenchef im Restaurant „Meierei“ in Glücksburg

Nur leider fehle ihm meistens die Zeit. Seit 2006 ist er Küchenchef im Restaurant „Meierei“ im Vitalhotel Alter Meierhof in Glücksburg. Seit 2014 auch Hotelchef. Freie Zeit ist seitdem eher ein Fremdwort.

Schon die Kanzlerin und die dänische Königin wurden von ihm bekocht

Dirk Luther hat die dänische Königin bekocht und für die Kanzlerin. Etliche Promis gerieten bei seinen Kochkünsten bereits in euphorische Verzückungen. Genauso wie die Restaurantkritiker. Nachdem Dirk Luther in seiner vorherigen Wirkungsstätte, dem Seehotel Töpferhaus in Alt Duvenstedt, bereits 2004 zwei Sterne beim Guide Michelin erkochte, verteidigt er seit 2008 in Glücksburg die doppelte Kochehre.

Am Herd: Vollendete Perfektion gepaart mit Coolness und Leichtigkeit

Am privaten Herd ist Dirk Luther jetzt die Ruhe selbst. Wie bei einer komplizierten Mechanik, bei der Zahnräder perfekt ineinandergreifen, sorgen seine geübten Handgriffe für einen geschmeidigen Ablauf. Die Maschinerie „Dirk Luther“ läuft. Vollendete Perfektion gepaart mit Coolness und Leichtigkeit.

Auf der Fensterbank glänzen zwei seiner Koch-Auszeichnungen in der Sonne. Ein paar Hähne - mal aus Eisen im Regal, mal gemalt an der Wand - scheinen das Ganze wohlwollend zu begleiten. Sie stehen für die französische Küche, die Dirk Luther nur allzu gerne modern interpretiert.

Neben Rainer Sass ist Dirk Luther der dienstälteste Fernsehkoch

Seit 2004 steht er zudem zwei Mal im Monat kochend fürs Schleswig-Holstein-Magazin vor der Kamera. „Zusammen mit Rainer Sass bin ich der dienstälteste Fernsehkoch“, sagt er. Während er sich im Fernsehen allerdings über sein Privatleben sehr bedeckt hält, plaudert er beim „KN-Küchentalk“ ganz offen über seine Familie und sein Leben.

Bereits seit er 19 ist, kennt Dirk Luther seine Frau Corinna. Mit 23 kam die Liebe und blieb. „Ich bin eine ganz treue Seele“, sagt er. Heute ist nur Tochter Marie im Haus. Sie erzählt, dass sie zwar das gute Geschmacksempfinden von Papa geerbt hat, aber das Schnippeln in der Küche nicht unbedingt schätzt.

Im Hotel „Vier Jahreszeiten“ lernte Dirk Luther das ABC des Kochens

Ihr Bruder Moritz ist kürzlich nach Hamburg gezogen. Im Hotel „Vier Jahreszeiten“ macht er eine Ausbildung zum Hotelfachmann. Dort lernte auch einst Dirk Luther das ABC des Kochens.

Während Dirk Luther immer noch am Herd wirbelt, schweift der Blick durch die offene Küche. Durch die tiefen Terrassenfenster sieht man in den gepflegten Garten mit Hortensienbüschen, Buchsbaum und Kiefern. Der Hausherr kennt sich auch mit Heckenschere und Baumschnitt aus. Dazu hat er noch das „Gastgeber-Gen“. Gemeinsam mit netten Freunden am großen Tisch zu sitzen, ein köstliches Essen und einen guten Tropfen zu genießen, sei seine Welt. „Wir haben nur eine begrenzte Zeit hier auf Erden“, sagt er. „Und die sollte man genießen.“ Während er erzählt, löscht er das Risotto mit Champagner ab.

Zusammen mit Künstler Hans-Ruprecht Leiß entstand ein ungewöhnliches Kochbuch

2020 ist Dirk Luther unter die Kochbuch-Autoren gegangen. Mit dem Flensburger Künstler Hans-Ruprecht Leiß hat er ein Kunstwerk aus Rezepten und Bildern mit dem Titel „Schüsseltreiben“ geschaffen. Die Kunst spielt eh eine große Rolle im Leben von Familie Luther. An den Wänden hängen etliche Drucke - die meisten in schwarz-weiß und fast alle haben mit Essen und Trinken zu tun. Nur ein schrill bunter „Udo Lindenberg“ im Flur fällt da aus dem Rahmen. „Das ist eine schöne Erinnerung an ein Konzert“, verrät der Koch.

Inzwischen ist das Essen fertig. „Das Gericht ist nicht kompliziert“, sagt er augenzwinkernd, und irgendwie glaubt man ihm kein Wort. Aber er spricht von guter Vorbereitung und davon, dass auf diese Weise „schwuppdiwupp alles ganz schnell fertig“ sei. Die Kunst liegt nun auf dem Teller. Ein echter „Luther“ zum Reinbeißen. Das Filmteam darf probieren und wird ganz andächtig. Ein Feuerwerk an Eindrücken. Im Kopf, im Gaumen, in der Nase.

Zu schade, dass diese Kunst vergänglich ist. Aber wie sagte Dirk Luther doch zu seiner Kunst an den Wänden: „Jedes Werk transportiert eine Erinnerung und die kann einem niemand nehmen.“ Unter diesem Motto kocht er auch im „Meierhof“. Unvergessen soll es sein. Und irgendwie steckt da ja auch das Wort Essen drin.