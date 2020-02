Kiel

Unsere Leser haben den KN im vergangenen Jahr ihre schönsten Fotos aus Schleswig-Holstein geschickt. Wir haben 20 Bilder ausgesucht, damit Leser das schönste Leserbild des Jahres 2019 auswählen können.

Nach zweiwöchiger Abstimmung stand die Siegerin fest: Andrea Lauterbach aus Schwentinental. Sie hat den Kieler Nachrichten ein Bild von sich selbst und ihrem Golden Retriever Giga zugeschickt.

Die Beiden sitzen auf dem Bild an einem Steg in Schwentinental in genießen die herbstliche Sonne. "Es für mich eine wunderschöne Bestätigung und unglaubliche Freude, dass mein Foto gewonnen hat", erzählt die Fotografin.

Herbststimmung in Schwentinental von Andrea Lauterbach

Andrea Lauterbach bekommt als Siegerin des Wettbewerbs zwei Karten für "BEAT IT!" in der Sparkassen-Arena. Wir gratulieren ihr herzlich und hoffen auf weitere tolle Aufnahmen.

Die Bilder der anderen Leser können Sie in der folgenden Galerie anschauen. Von pittoresken Mohnfeldern über die stürmische See zu den Emotionen der Kieler Woche - die Bilder unserer Leser zeigen, wie vielfältig und wunderschön unser Schleswig-Holstein ist.

Habt Ihr auch schöne Bilder aus der Region? Ladet sie doch hoch in unserem Upload-Formular.