Kiel/Berlin

Er ist ehrgeizig, er will Politik an vorderster Stelle gestalten, und er lässt sich auch durch Niederlagen nicht entmutigen. Jens Spahn, umtriebiger Bundesgesundheitsminister, Fast-CDU-Chef, Fast-Verteidigungsminister und in einigen Jahren womöglich Kanzlerkandidat der Union, ist mit gerade einmal 39 Jahren unbestritten ein Schwergewicht auf der Berliner Politbühne. Leser der Kieler Nachrichten und der Segeberger Zeitung können ihn nun persönlich erleben – im Berliner Salon des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND).

Stellen Sie Jens Spahn kritische Fragen

Jens Spahn hat in den knapp 17 Monaten als Chef des Gesundheitsministeriums 16 Gesetzentwürfe auf den Weg gebracht (zum Vergleich: Vorgänger Hermann Gröhe kam in fünf Jahren auf 25 Gesetze). Gordon Repinski, Leiter des Berliner RND-Hauptstadtbüros, wird Jens Spahn aber nicht nur zu Gesundheitsthemen befragen, als Mitglied des CDU-Präsidiums hat der Nordrhein-Westfale auch einiges zur Zukunft der Partei zu sagen.

Leserreise ins politische Berlin

Der Berliner Salon verbindet Elemente des klassischen Polit-Talks mit Diskussionsrunden. Sie als Leser haben die einzigartige Gelegenheit, in sehr persönlicher Atmosphäre führenden Bundespolitikern mit kritischen Fragen auf den Zahn zu fühlen. Zu unserer Leserreise „ Berlin politisch – mit Besuch des Berliner Salons“ gehört aber nicht nur der Talk-Abend im China Club Berlin am Brandenburger Tor. Weitere spannende Einblicke ins politische Berlin sind Besuche in der ehemaligen US-Abhörstation Teufelsberg, der Landesvertretung Schleswig-Holstein und Auswärtigen Amt, wo die Gäste Interessantes zum diplomatischen Alltag in den über 200 deutschen Botschaften in aller Welt erfahren.