Kiel

Am kommenden Montag ist es so weit: In jedem gedruckten Exemplar der Kieler Nachrichten und der Segeberger Zeitung liegt ein DIN-A-4-großer Aufkleber bei – er zeigt den Chanukka-Leuchter der Familie Posner, das zentrale Symbol der Aktion „Licht zeigen“. Gemeinsam mit dem Freundeskreis der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem haben die KN das Projekt entwickelt.

Rahel Posner, Ehefrau des letzten Kieler Rabbis vor dem Zweiten Weltkrieg, fotografierte 1931 den Leuchter auf der Fensterbank ihrer Wohnung am Sophienblatt. Im Gebäude auf der anderen Straßenseite arbeitete die NSDAP-Kreiszentrale bereits daran, Kiels jüdische Bürger aus der Stadt zu jagen.

In einem Podiumsgespräch diskutieren Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD), KN-Chefredakteurin Stefanie Gollasch und Kai Diekmann, Vorsitzender des Freundeskreises Yad Vashem, am Mittwoch, 19. Januar, über die Frage, warum das Erinnern an gestern so wichtig ist für das Morgen einer deutschen Stadt. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr und wird als Livestream übertragen.

„Licht zeigen“: Livestream zum Podiumsgespräch am 19. Januar ab 18 Uhr

Moderiert wird der Talk von David Ermes, Sprecher des schleswig-holsteinischen Bildungsministeriums. Sollte Ihnen der Livestream nicht angezeigt werden, klicken Sie bitte hier.