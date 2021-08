Kiel

Das Projekt „MiSch – Medien in der Schule“, für das Lehrkräfte ihre Klassen noch bis Sonntag, 15. August, unter blog.kn-misch.de anmelden können, richtet sich an Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen acht bis zehn aller Schulformen sowie der siebten Klassen an Gymnasien.

Gerade in den vergangenen Pandemiemonaten haben sich Fake-News rasant verbreitet, Verschwörungstheorien viel Zuspruch erfahren. Gemeinsam mit der Förde Sparkasse und der medienpädagogischen Fachagentur Promedia Maassen wollen Kieler Nachrichten und Segeberger Zeitung aus diesem Grund vor allem eines: Die Schüler sollen lernen, sich anhand vielfältiger, aber vertrauenswürdiger Quellen eine eigene Meinung zu bilden und Informationen zu reflektieren. Bis 11. Dezember erfahren die MiSch-Eroberer daher alles rund um Themen wie Pressefreiheit und die Arbeit im Journalismus, über Fake-News, Verschwörungstheorien – und erstmals auch über Hass-Informationen in den sozialen Medien. Und wenn sie alle journalistischen Darstellungsformen kennengelernt haben, wird es Zeit, selbst kreativ zu werden. Ob Text oder Foto, Podcast oder Video – in den vier Kategorien können Beiträge für den Kreativwettbewerb auf dem MiSch-Blog hochgeladen werden, eine Jury wird später die besten auswählen.

Natürlich soll es auch 2021 wieder einen Austausch mit Volontären und Redakteuren von Kieler Nachrichten und Segeberger Zeitung geben, ob der allerdings per Schulbesuch oder wie im vergangenen Jahr als Videokonferenz über die Bühne gehen wird, entscheidet sich je nach Inzidenzzahlen kurzfristig. Und auch auf anderer Ebene wird MiSch noch digitaler: So ist das Vorbereitungsseminar für die Lehrkräfte am 2. September erstmals digital geplant. Und wie schon im vergangenen Jahr wird es zum Auftakt wieder mehrere kurze Informationsvideos auf dem Blog geben.

Bereits jetzt haben 26 Schulen zwischen Eckernförde und Wedel, zwischen Lütjenburg und Bordesholm insgesamt 49 Lehrer und 39 Klassen für die MiSch-Eroberer angemeldet, aber bis zum 15. August sind noch Nachmeldungen möglich. Während des Projekts vom 13. September bis zum 11. Dezember bekommen die Schüler dann – mit Ausnahme der Herbstferien – täglich die Kieler Nachrichten oder die Segeberger Zeitung als Print-Version ins Klassenzimmer geliefert. Sie können aber ebenso wie ihre Eltern auch die digitalen Angebote wie das E-Paper und KN Plus nutzen, dafür müssen sie nur ihrer Lehrkraft eine E-Mailadresse nennen.

Anmeldungen für das MiSch-Projekt sind noch bis Sonntag, 15. August möglich unter blog.kn-misch.de