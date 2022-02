Das Novavax-Vakzin kommt nach Schleswig-Holstein, die „Aidacosma“ war noch vor ihrer ersten Reise mit Passagieren in Kiel und am 22.2.2022 gab es eine besondere Hochzeitsmöglichkeit: Wie aufmerksam haben Sie diese Woche die Nachrichten aus der Region verfolgt? Testen Sie Ihr Wissen im KN-Quiz!

Von KN-online (Kieler Nachrichten)