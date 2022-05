Grünes Wasser im Kieler Holstenfleet, Entwicklungen nach der Landtagswahl in Schleswig-Holstein, ein besonderer Tag auf der Geburtsstation der Imland-Klinik in Rendsburg und mehr: Wie aufmerksam haben Sie diese Woche die Nachrichten aus der Region verfolgt? Testen Sie Ihr Wissen im KN-Quiz!

Von KN-online (Kieler Nachrichten)