Ein Jahr geht schnell vorüber – vor allem, wenn so viel passiert wie 2019. Fridays For Future demonstrierte mehrfach in Schleswig-Holstein, Neonazis sorgten für Unruhe im Kreis Segeberg und Wölfe rissen - zum Leidwesen der Schafzüchter - immer wieder Nutztiere.

Doch wie intensiv haben Sie 2019 die Nachrichten aus Schleswig-Holstein wahrgenommen? Testen Sie Ihr Wissen in unserem Jahresendquiz. Wir stellen Ihnen zwölf Fragen und geben Ihnen jeweils drei Antwortmöglichkeiten vor. Die Fragen haben natürlich Bezug zu einem Thema, das in dem jeweiligen Monat aktuell war bzw. die Leser besonders interessierte. Ihre Teilnahme lohnt sich: Wir verlosen 50 Euro in bar.

KN-Quiz für Schleswig-Holstein-Experten: Wie gut ist Ihr Wissen über 2019?

>>>Hier können Sie teilnehmen<<<

