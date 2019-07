Kiel

Schleswig-Holstein bietet viele Attraktionen: Man kann das Leben der Wikinger in Haithabu nachvollziehen, Seehunde in der Seehundstation Friedrichskoog aus der Nähe beobachten, in verschiedenen Häfen, etwa in Eckernförde, Schiffe betrachten oder einfach die Sandstrände genießen. Die Liste der Sehenswürdigkeiten im Land ist lang.

Testen Sie ihr Wissen und finden Sie heraus, an welchen Orten in Schleswig-Holstein sich die fünfzehn Attraktionen, die im Quiz abgebildet sind, befinden.

KN-Quiz zu Schleswig-Holsteins Sehenswürdigkeiten

Sie möchten weiter rätseln? Hier finden Sie noch weitere Tests zu Schleswig-Holstein: