Kiel

Das war gar nicht so einfach: Die Jugendarrestanstalt Moltsfelde bei Neumünster wurde Anfang des Jahres 2021 genutzt, um hartnäckige Verweigerer der Corona-Quarantäne unterzubringen. Sascha Hehn sollte im Juni die Rolle des Schurken im neuen Karl-May-Stück in Bad Segeberg übernehmen. Und das Inkrafttreten der Verordnung Nr. 46 der britischen Militärregierung gilt als Geburtsstunde unseres Bundeslandes.

In unserem großen Quiz zum Jahreswechsel gab es so manche knifflige Frage zu beantworten. Doch das hat unsere Leser nicht abgeschreckt. Im Gegenteil: Mehr als 3000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben sich die Zeit genommen, die 37 Fragen zu den wichtigsten Ereignissen des Jahres 2021 in Kiel und Schleswig-Holstein zu beantworten und uns den richtigen Lösungssatz „Ganz oben im Norden ist es doch am schoensten“ zu schicken.

KN-Quiz zum Jahreswechsel: Das sind die Gewinnerinnen und Gewinner

Die fleißigen Rätselfans schickten uns den Lösungssatz per Mail, luden ihn auf KN-online hoch oder schrieben Postkarten und Briefe: Auch der Lösungssatz schien zu gefallen und wurde sehr oft mit „Stimmt“ kommentiert. „Das war eine schwere Geburt“, schrieb uns Sabine Lutz aus Kiel auf ihre Postkarte mit dem richtigen Lösungssatz. Für sie hat sich die Knobelei besonders gelohnt, denn sie hat den Hauptpreis gewonnen und kann nun mit ihrem neuen Apple-TV Inhalte von Streaming-Dienst-Anbietern und Sendern sowie Filme und Serien abrufen.

Freuen kann sich auch Matthias Basch aus Felm – und zwar über ein neues Handy, das Samsung Galaxy A-6 Smartphone. Eckhard Volz aus Bad Bramstedt hat ebenfalls den richtigen Lösungssatz eingesandt – und kann nun in der Rückrunde der zweiten Fußball-Bundesliga bei einem Besuch im Holsteinstadion mit den Störchen mitfiebern – mit einer Begleitperson und inklusive Aufenthalt im VIP-Bereich.

KN-Quiz zum Jahresende: Auch Kopfhörer und Powerbanks gibt es als Preis

Die Apple In-Ear-Headphones gewinnt Birte Andresen aus Flintbek, das von der Kulturredaktion zusammengestellte Buchpaket geht nach Fargau-Pratjau – an Margarethe Schröder. Jeweils eine Powerbank, einen portablen Akku zum Laden von mobilen Geräten, gewinnen Alwin Bents aus Kiel und Wolfgang Jürschke aus Eckernförde, Adapter zum Anschließen von Tablets und Smartphones im Auto gehen sowohl an Waltraud Daschner aus Neumünster wie auch an Dörte Wichelmann aus Schönberg.

Wir freuen uns sehr, dass so viele Leserinnen und Leser an unserem großen Quiz zum Jahreswechsel teilgenommen haben und wünschen viel Freude mit den Gewinnen. Allen, die nicht zum Zuge gekommen sind, danken wir für die Teilnahme und hoffen, dass sie trotzdem viel Spaß beim Miträtseln hatten.