Diese Weihnachtsmärkte sollten Sie besuchen

Kiel

Heimelig an der Holtenauer in Kiel

Nicht nur das Weihnachtsdorf, sondern auch alle anderen Märkte in der Kieler Innenstadt ziehen die Besucher zu Tausenden an. Aber es geht auch anders – kleiner und äußerst gemütlich. Auf dem Bernhard-Minetti-Platz an der Holtenauer Straße verbindet sich das Stadtteilflair mit dem angenehmen Fehlen von Menschenmassen.

Der kleine Platz strahlt mit seiner Handvoll Buden eine Heimeligkeit aus, die auf den Märkten im Zentrum nicht jeder empfindet – und bietet doch alles, was nötig ist: Getränke, Essen, Karussell und Lichter. Überraschender Geheimtipp: Falafel schmecken sogar zu Glühwein. Zwar wollte man für die aktuelle Saison unbedingt etwas Spektakuläres und hat eine 26 Meter hohe Glühweinpyramide aufgestellt – doch das tut der familiären Atmosphäre keinen Abbruch. Und wer die Holtenauer im Weihnachtsbummel ganz entlang flanieren will, kann, begleitet von leuchtenden Schneemännern und Pinguinen, seinen Weg schon an den Arkaden beginnen. Vom Minetti-Platz fahren die Busse übrigens auch schnurstracks in die Innenstadt. Wer mehr will, wird hier glücklich. Niklas Wieczorek

Eutin lässt den Dezember leuchten

Eutin verwandelt sich in eine Lichterstadt. Die vielen denkmalgeschützten Fassaden sowie Bäume und Figuren werden täglich ab 17 Uhr bunt angestrahlt. Das Farbenmeer sorgt für eine zauberhafte Stimmung. Die Eröffnung der Lichterstadt und der Eislaufbahn wird am Donnerstag, 28. November, ab 18.30 Uhr mit einem Konzert des finnischen Orchesters Funky Sound Foundation gefeiert. Neben der Eislaufbahn steht der Punschbrunnen. Am zweiten Adventswochenende lädt der Kiwanis-Club Ostholstein zum Weihnachtsmarkt ins Schloss ein. Am Sonnabend, 7. Dezember, von 13 bis 20 Uhr sowie am Sonntag, 8. Dezember, von 12 bis 18 Uhr werden Kunst, Musik und Kulinarisches geboten. Ein Höhepunkt wird der Kunst- und Handwerkermarkt des Schlosses sein: Mehr als 30 Aussteller präsentieren dort ihre Arbeiten zum Verkauf. Silke Rönnau

Sternenhimmel über Eckernförde

Zugegeben, mit seinen 17 Ständen zählt der Eckernförder Weihnachtsmarkt nicht gerade zu den größten. Doch punkten kann das kleine Budendorf im Schatten der St.-Nicolai-Kirche mit einer kuscheligen Atmosphäre und vielfältigen Aktivitäten für die ganze Familie. Auf dem frisch überarbeiteten Ykaerne-Markt, so der neue Name in Anlehnung an eine historische Burg, gibt es nicht nur Küstenpunsch, Mandeln und Kunsthandwerkliches. Hier dreht sich auch ein 100 Jahre altes Kinderkarussell, locken Wildspezialitäten und laden Strandkörbe zum Verweilen ein. Ein Begleitprogramm wartet mit Kutschfahrten (sonntags ab 14 Uhr), Kaspertheater, Feuershow, Märchenclown und Livemusik auf. Sonnabends (ab 15 Uhr) schaut außerdem der Weihnachtsmann vorbei. Ein neues Lichtkonzept glänzt mit einem Sternenhimmel und die St.-Nicolai-Kirche sorgt mit Lichtkunst für spannende Momente. Der Ykaerne-Markt auf dem Eckernförder Kirchplatz ist bis zum 23. Dezember täglich zwischen 11 und 22 Uhr geöffnet. Christoph Rohde

Werkstätten im Eiderheim öffnen

Am Sonnabend, 30. November, lädt das Eiderheim in Flintbek in der Zeit von 10 bis 16 Uhr zum „Advent im Eidertal“ in der Straße An der Bahn ein. Unter dem Motto „Die Besucher sollen Lust haben, sich bei uns aufzuhalten“, bieten die „Eiderheimer“ in adventlicher Atmosphäre an vielen Ständen schöne Dinge für die Weihnachtszeit. Neben der Verkaufsausstellung der Werkstätten mit Artikeln aus Kerzenproduktion, Handwerk- und Gartenbereich – ein Meer aus roten Weihnachtssternen macht den Weg in die Gärtnerei zu einem besonderen Erlebnis – stellen auch befreundete Einrichtungen aus. Es gibt wunderbare weihnachtliche Tischdecken, Motivstickerei und Kissen. Für Kinder sind verschiedene Bastelangebote im Programm. Beim Bummel über das Gelände können sich die Besucher mit kulinarischen Köstlichkeiten stärken, der Eiderheim-Chor läutet den Advent musikalisch ein, ein Highlight ist die Kutschfahrt durch das Gelände. Sorka Eixmann

Budenzauber rund um Roland in Bad Bramstedt

Er ist nicht groß und auch nur an einem Wochenende, aber dafür heimelig: der Bad Bramstedter Weihnachtsmarkt. Von Freitag bis Sonntag, 6. bis 8. Dezember, wird ein kleiner Budenzauber rund um Bad Bramstedts Wahrzeichen, dem Roland, aufgebaut. Dort verkaufen vor allem Einheimische Weihnachtsdeko, schenken Punsch aus oder backen Waffeln. Vieles wird für einen guten Zweck verkauft. Auf einer Bühne läuft fast durchgängig ein Unterhaltungsprogramm, in der Mitte des Platzes steht eine stattliche Weihnachtstanne.

Auf der Straße wird eine schöne Modelleisenbahnanlage aufgebaut, daneben steht ein Zuckerbäcker. Und in einem großen beheizten Zelt werden an 48 Ständen kunsthandwerkliche Produkte angeboten. Mit etwas Glück kann auch ein schöner Gewinn mit nach Hause genommen werden. 5000 Lose werden auf dem Markt verkauft.

Und wer die Straßenseite auf dem Marktplatz wechselt, findet sich zwischen Schmied und Gauklern wieder. Hier gibt es einen mittelalterlichen Weihnachtsmarkt, den Olaf Blöckers alljährlich organisiert. Die Besucher können den Handwerkern bei ihren Arbeiten über die Schulter blicken. Der gesamte übrige Markt wird ausschließlich ehrenamtlich auf die Beine gestellt. Eine Weihnachtsmarktinitiative hat sich dafür vor fünf Jahren zusammengefunden und kann sich von Advent zu Advent über wachsenden Zuspruch freuen. Übrigens: Die Weihnachtsmarktinitiative legt Wert auf Müllvermeidung. Für den Markt gilt ein Verbot von Einweggeschirr. Einar Behn

