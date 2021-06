Kiel

Sommer, Sonne, Strand: Nur in Schleswig-Holstein haben Touristen die Wahl zwischen zwei Meeren. In Schleswig-Holstein gibt es mehr als 180 staatlich anerkannte Kur-, Erholungs- und Tourismusorte. Die Ostseeküste in Schleswig-Holstein ist rund 384 Kilometer lang. Kein Wunder also, dass Urlaub an der Ostsee in Schleswig-Holstein beliebt ist.

Laut einer Erhebung war auch im Jahr 2020 die Ostsee das beliebteste Urlaubsziel der Deutschen: So gaben rund zehn Prozent der Deutschen an, in den vorigen zwölf Monaten an der Ostsee Urlaub gemacht zu haben.

Finden Sie ihren Traumstrand in Schleswig-Holstein

Im Jahr 2021 können auch wieder Gäste aus ganz Deutschland überall Urlaub an Nordsee und Ostsee machen und sich an einem Strand in Schleswig-Holstein erholen. 2020 war das wegen Corona unmöglich. "Der Reisewunsch der Gäste ist riesig", sagt daher eine Sprecherin der Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein.

In diesem Jahr hoffen viele Menschen auf die Trendwende. Die Tourismusbranche im Norden macht das meiste Geld mit Urlaub am Strand in Schleswig-Holstein. Beliebt ist dabei nicht zuletzt ein Besuch an der Ostsee zwischen Damp über Eckernförde und Kiel bis nach Hohwacht.

KN-Strandcheck: Welcher Strand passt zu mir?

Doch welcher Strand in Schleswig-Holstein ist der beste? An welchem Strand gibt es Strandkörbe zu mieten? Wo kann ich kostenlos parken? Wo in Schleswig-Holstein gilt eine Strandgebühr?

Antworten auf die Fragen liefert der KN-Strandcheck. Klicken Sie sich durch die Karte und entdecken Sie Ihren Lieblingsstrand in Schleswig-Holstein. Suchen Sie gezielt nach einem Familienstrand? Oder soll es doch lieber der Naturstrand sein? Dann hilft ihnen die Sucher unterhalb der Karte weiter, den schönsten Ort am Meer in Schleswig-Holstein zu finden:

Besonders Familien, Jungsenioren und Ruheständler bevorzugen einen Urlaub an der Ostsee, wie eine Umfrage ergab. Der Anteil unter Jugendlichen, jungen Erwachsenen und Singles liegt hingegen im einstelligen Bereich.