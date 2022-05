Kiel

Die Zuneigung ist abgekühlt. Was haben die ungleichen Jamaika-Partner vor fünf Jahren ihre neue Verbindung noch gefeiert. Beinahe liebestrunken wählten CDU, Grüne und FDP als Symbol einen farbig leuchtenden Schmetterling, der die glückliche Vereinigung von Ökonomie und Ökologie ins Land tragen sollte. Von sanftem Flügelschlag ist an diesem Donnerstagabend im „Längengrad“ am Schwedenkai in Kiel nicht mehr viel zu spüren.

Drei Tage vor der Landtagswahl in Schleswig-Holstein gehen die Koalitionäre Daniel Günther (CDU), Monika Heinold (Grüne) und Bernd Buchholz (FDP) beim KN-Talk „RND vor Ort Spezial“ zwar miteinander ebenso pfleglich um wie mit dem SPD-Herausforderer Thomas Losse-Müller. Doch nach einer Dreiviertelstunde spricht Heinold Tacheles.

Ist die Beziehung von Grün und Schwarz-Gelb gescheitert?

Viel zu oft habe sich Schleswig-Holsteins Landesregierung in den vergangenen Jahren im Bundesrat der Stimme enthalten, weil sich die drei Jamaika-Partner nicht einig wurden. Das dürfe auf keinen Fall so weitergehen. „Künftig muss Schleswig-Holstein im Bundesrat bei der Energiepolitik, bei den Fortschrittsprojekten Ja sagen.“

In Berlin würden die energiepolitischen Leitlinien gesetzt, sagt Heinold mit Blick auf den grünen Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Diese Leitlinien seien nicht nur Grundlage für den Erhalt der Umwelt, sondern auch für Industrie, die mit erneuerbaren Energien arbeitet. „Es ist mit CDU und FDP kompliziert, wenn es um Klima, Tierwohl, Energie- und Sozialpolitik geht“, beklagt sie. An dieser Stelle unterbricht sie der Ministerpräsident. „Mit den Grünen ist es auch kompliziert“, sagt Günther.

Eva Quadbeck greift ein. Die stellvertretende Chefredakteurin des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) steigt auf das Wort „kompliziert“ ein: Wenn man auf Facebook seinen Beziehungsstatus auf „kompliziert“ stelle, dann wisse im Grunde jeder: Es ist vorbei. Günther streitet das auch an diesem Abend ab. „Mein Ziel ist, die Jamaika-Koalition fortzusetzen.“ Dass seine CDU angeblich bereits mit FDP und dem von der Fünf-Prozent-Hürde befreiten SSW Hintergrundgespräche zu einer neuen Koalition führe, könne er nicht bestätigen. Heinold schüttelt den Kopf. Ihr sei von solchen Gesprächen durchaus berichtet worden.

„Die fünf Jahre waren gut, weil wir Grüne der Motor für Modernisierung und soziale Gerechtigkeit waren“, sagt sie. „Und es wäre bitter, wenn die Wähler und Wählerinnen den beiden konservativ-liberalen Herren den Vorzug gäben.“

Losse-Müller (SPD): Die meisten haben sich noch nicht entschieden

Das ist zumindest nicht ganz unwahrscheinlich: Am späten Abend kurz nach dem Talk veröffentlicht das ZDF ein Politbarometer Extra. Nach Angaben der Forschungsgruppe Wahlen könnte Günthers CDU 38 Prozent gewinnen – uneinholbar für alle anderen. Grüne und SPD lägen mit jeweils 18 Prozent gleichauf, die FDP bekäme acht Prozent, SSW und AfD würden jeweils sechs Prozent erhalten. Das würde für Schwarz-Grün reichen, aber auch für Schwarz-Gelb mit Beteiligung des SSW. Und die SPD? Losse-Müller winkt ab. Umfragen! Ein Großteil der Menschen habe sich noch nicht entschieden. „Inhaltlich will dieses Land etwas anderes als Stillstand, es will sozial regiert werden und gesellschaftlich vorankommen.“ Das sei nur mit der SPD möglich.

Es hat lange gedauert, bis Schleswig-Holsteins Wahlkampf richtig in Schwung kam. Nach Russlands Überfall auf die Ukraine im Februar rückte manches Landesproblem in den Hintergrund. „Natürlich beeinflusst dieser Krieg im Moment alles, was wir machen“, bestätigt Günther. Aber aus der veränderten weltpolitischen Lage ergäben sich auch für den Norden Herausforderungen. Da gehe es um die Aufnahme von Kriegsflüchtlingen, um steigende Preise und darum, soziale Unwuchten auszugleichen. „Und wir kümmern uns darum, die Abhängigkeit von Russland zu beenden“, sagt der CDU-Kandidat. „Da haben wir in Schleswig-Holstein mit LNG-Technik und erneuerbaren Energien eine ganze Menge, wo wir mithelfen können.“

Monika Heinold: Abstand zu Windrädern soll nicht schrumpfen

Losse-Müller lächelt milde. Günthers Landesregierung habe in den zurückliegenden Jahren wichtige Weichen nicht gestellt. „Wir wissen, dass wir in Schleswig-Holstein in zehn bis 20 Jahren das Doppelte von dem selber brauchen, was wir heute an erneuerbaren Energien mit Wind und Solar produzieren.“ Strom werde für Mobilität benötigt, für Wärme und über den Weg des grünen Wasserstoffs auch für Industrie. „Da brauchen wir an Land noch viel, viel mehr Kapazitäten. Die müssen wir ausbauen, um Industriearbeit zu sichern.“ Es gehe aber auch darum, Ladestationen und Wärmeinfrastruktur aufzubauen. Das dürfe die Landesregierung nicht der Privatwirtschaft überlassen.

KN-Chefredakteurin Stefanie Gollasch nimmt das als Stichwort. Bisher reserviere Schleswig-Holstein zwei Prozent seiner Landesflächen für Windkraftanlagen. In einem Video kritisiert Jörg Kruse aus Quarnbek, dass den Menschen einerseits Windräder immer näher auf die Pelle rückten, ohne dass andererseits der Strom genutzt werden könne. Immer mehr, immer höhere Räder? „Wo bleibt das Augenmaß?“

Die Grünen hatten in den vergangenen Wochen bereits drei Prozent reservierte Landesfläche für Windräder gefordert. „Sind damit nicht weitere Konflikte programmiert?“, fragt Gollasch. „Wir wollen den Abstand zur Wohnbebauung so belassen, wie er jetzt ist“, betont Heinold. „Aber wir brauchen mehr erneuerbare Energie, wir müssen weg von den fossilen Brennstoffen, und wir müssen weg von der Abhängigkeit von Russland.“

FDP-Spitzenkandidat Buchholz gibt zu bedenken, dass es gerade bei diesem Thema auf eine breite Akzeptanz in der Bevölkerung ankomme. „Die kann schnell verloren gehen.“ Er sehe in Offshore, also dem weiteren Bau von Windrädern auf See, große Möglichkeiten.

Bernd Buchholz: Wir erreichen unser Windenergieziel früher als geplant

„Wir haben außerdem eine Chance, etwa 1000 alte Anlagen auszubauen und mit einer höheren Effizienz auszustatten.“ Buchholz verweist auf das politische Ziel, bis 2025 zehn Gigawatt Strom aus Windstrom zu gewinnen. „Jetzt sind wir bei 8,7 Gigawatt installierter Leistung und werden unser Ziel viel früher als 2025 erreichen.“ Der Wirtschaftsminister gönnt sich an dieser Stelle ein kleines Eigenlob: Die Idee, aus Erneuerbaren im eigenen Land Industrie zu machen, sei mit Projekten wie der schwedischen Batteriezellenfabrik Northvolt an der Westküste längst in konkreter Planung. „Daran hängen Tausende neuer Arbeitsplätze.“

Eva Quadbeck will unterbrechen, weil Buchholz länger als eine Minute spricht, doch Günther hält sie zurück. „Ist wichtig, was er sagt.“ Schleswig-Holstein sei mit seinen zwei Prozent Landesfläche für Windkraft deutschlandweit Vorreiter. „Im vergangenen Jahr ist ein Viertel aller Windkraftanlagen in Deutschland hier bei uns genehmigt worden. Wir gehen also mit großen Schritten voran – aber mit viel Offshore. Und wir wollen alle Flächen repowern, die jetzt aus den Plänen rausgeflogen sind.“ Er habe das jüngst mit Habeck bei einem Treffen in Kiel besprochen, der Bund werde das ermöglichen.

Unter Günthers Vorgänger Torsten Albig (SPD) war Losse-Müller als damaliger Staatskanzleichef bis 2017 für die Windkraftplanung verantwortlich. Damals galt ein Mindestabstand von 800 Metern zu festen Wohnsiedlungen. CDU und FDP hatten das Paket aufgeschnürt und den Abstand auf 1000 Meter erhöht.

„Die Abstände werden jetzt nicht mehr reduziert werden können“, stellt Losse-Müller fest. „Aber ein bisschen Repowering und ein bisschen Offshore ist nicht die Energiezukunft dieses Landes. FDP und CDU wollen das Wachstum deckeln.“ Wer mehr Industrie haben wolle, müsse stärker ausbauen.

Daniel Günther: Ja, bei der Pflege haben wir noch einen Mangel

Die Moderatorinnen machen einen harten Schnitt. Katharina Herre, Pflege-Azubi aus Lübeck, fragt im Video, was die Politik tun wolle, um die Arbeitsbedingungen in ihrer Branche attraktiver zu gestalten. Günther erinnert daran, dass seine Landesregierung die Ausbildung reformiert, das Schulgeld gestrichen sowie nach entsprechendem Votum der Beschäftigten die ungeliebte Pflegeberufekammer abgeschafft habe. „Aber ja: Wir haben noch einen Mangel.“ Heinold wird konkreter: Sie wolle in der Landesregierung eine Stabsstelle einrichten, weil Pflege eine starke Stimme brauche. Im Übrigen müsse es um einen Spurwechsel gehen, also um den Zugang abgelehnter Asylbewerber in den Arbeitsmarkt: Derzeit würden die Verbände auf die Philippinen fliegen und dort potenzielle Arbeitskräfte akquirieren, während Deutschland andere ausländische Arbeitnehmer nach Hause schicke. „Das ist doch irre!“

Losse-Müller schaltet sich ein. „Spurwechsel wird nicht reichen“, sagt er. Nach Schätzungen der Diakonie fehlten allein in Schleswig-Holstein in den nächsten zehn Jahren 30 000 Pflegekräfte. „Da sieht man mal die Dimension. Es braucht Zuwanderung.“ Und man müsse Pflege neu organisieren. Die SPD hatte in den vergangenen Monaten immer wieder eine Vor-Ort-für-dich-Kraft vorgeschlagen – eine niedrigschwellige Hilfe nach dem Konzept der Gemeindeschwester. Die Kontrahenten steigen da nicht ein. Buchholz regt an, künftig schon die Pflege-Ausbildung zu vergüten. Und dort, „bitte nicht erschrecken“, wo es weniger auf menschliche Zuwendung ankomme, solle man stärker auf digitalisierte Abläufe setzen.

Als wäre es das Stichwort, berichtet Landesschülersprecher Maximilian Henningsen per Videoeinspieler von der Erfahrung, dass während der Pandemie plötzlich die Schulen schlossen und das Homeschooling oft mehr schlecht als recht lief. Wie kann das künftig besser gehen? Losse-Müller schlägt eine IT-Abteilung in der Landesregierung vor, die für alle 800 Schulen zuständig ist. „Das ist viel günstiger und effizienter.“ Darüber hinaus solle das Land allen Kindern und Jugendlichen ab der achten Klasse ein kostenloses Endgerät zur Verfügung stellen.

Am Ende gibt es eine Koalition – aber keine WG

Laut einer Befragung des Kieler Leibniz-Instituts IPN bezeichnet nur ein Drittel aller Schülerinnen und Schüler Lernen auf Distanz als zufriedenstellend. Wie er darauf reagiere, will KN-Chefredakteurin Gollasch von Günther wissen. „Schwierig, das in einer Minute zu beantworten“, sagt er. Aber der Sinn von Schule sei nicht Distanzunterricht. „Wir arbeiten daran, dass Schülerinnen und Schüler möglichst in der Schule sind.“ Im Übrigen habe ihm die SPD im Jahr 2017 gerade mal zwei Schulen hinterlassen, die ans schnelle Internet angeschlossen waren. „Heute sind es 847.“

Zum Schluss lockert sich die Stimmung sichtlich. Mit welchem der anderen Kontrahenten die Kandidaten auf gar keinen Fall in eine Wohngemeinschaft ziehen würden, will Eva Quadbeck wissen. Erneut ist Heinold sehr klar: auf keinen Fall mit Buchholz. „Essen gehen, gerne. Aber ich glaube, Bernd wäre mir ein bisschen laut.“ Buchholz nickt. „Monika, wir sind jetzt beide aus dem WG-Alter raus.“

Günther wendet sich Losse-Müller zu. „Dann müssen wir beide miteinander, oder?“ Doch der SPD-Mann winkt freundlich ab. Da sei ihm seine Familie wichtiger. Draußen am Auto amüsiert sich Buchholz immer noch über Heinolds WG-Abfuhr. Er habe die Grünen doch extra zu Beginn des Talks noch dafür gelobt , dass sie immer auf wöchentliche Jamaika-Gesprächsrunden bestanden. „Dabei dachte ich anfangs, das wäre nicht mehr als ein Stuhlkreis.“