Schülp/Rendsburg

„Heute hoher Besuch“, steht auf dem Holzschild vorn an der Straße zu lesen. Johann Wadephul tourt in diesen entscheidenden Wochen vor der Bundestagswahl kreuz und quer durchs ganze Land – der Bundestagsabgeordnete und Spitzenkandidat der Schleswig-Holstein-CDU hat täglich so viele Termine, dass selbst sein persönlicher Mitarbeiter beim Aufzählen kurz ins Schleudern gerät. Mit Biobauern wie Hans Dieter und Tobias Greve auf dem Hof Hasenkrug bei Schülp trifft sich der 58-Jährige allerdings selten. Das ist eher Kerngeschäft der politischen Konkurrenz.

„Der Ökolandbau gehört gefördert“, sagt Hans Dieter Greve (59). Mit seinem Sohn Tobias (29) geht der Hof in die siebte Generation, seit knapp 30 Jahren wirtschaftet man hier biologisch. Viele Kolleginnen und Kollegen seien allerdings bei der konventionellen Landwirtschaft geblieben – aus Sorge, die teureren Produkte nicht loszuwerden. Die Greves finden das schade und erwarten von der Agrarpolitik eine andere Weichenstellung. Nicht nur auf den Höfen, sondern auch in der Forschung müsse Öko stärker subventioniert werden. „Mit Studien über konventionelle Landwirtschaft können wir Biobauern nichts anfangen.“

Keine Bevorzugung von Ökolandwirten

Eine schwarz-weiß gemusterte Katze, die sie hier „Zwerg Nase“ nennen, schmeichelt an Wadephuls Hosenbein und maunzt ihn aufmunternd an. Los, streichle mich. Das nennt man wohl Charmeoffensive. Ob ökologisch oder konventionell: Beides sollte Entwicklungschancen haben, sagt der Abgeordnete. „Aber wir sind nicht der Meinung, dass man eines von beiden besonders fördern sollte. Faire Wettbewerbschancen für alle sind wichtig, auch im europäischen Vergleich.“ Natürlich seien die Umweltregeln einzuhalten. „Aber die CDU ist nicht der Meinung, dass es Ziel sein sollte, 100 Prozent aller Landwirte in Deutschland ökologisch wirtschaften zu lassen.“ Zugegeben: Er könne sich einen höheren Anteil Ökolandwirtschaft als bisher vorstellen, sagt der Politiker und verweist darauf, dass immer mehr Käuferinnen und Käufer Bioprodukte bevorzugten. „Aber so etwas sollte man nicht staatlich reglementieren, sondern es bleibt eine Entscheidung an der Ladentheke.“ Ökologisch hergestellte Lebensmittel seien oftmals teurer. „Es darf nicht vom Geldbeutel abhängen, ob jemand gute oder schlechte Nahrungsmittel erhält.“ Die Qualität müsse auch bei konventionellen Lebensmitteln stimmen.

Schnell kommt das Gespräch mit den KN-Leserinnen und -Lesern auf den Umweltschutz. Das Bundesverfassungsgericht hatte im vergangenen Jahr ein Machtwort gesprochen: Deutschland müsse bei seinen Maßnahmen gefälligst eine Schippe drauflegen, wenn es bis 2045 klimaneutral werden wolle. Dem will Wadephul keinesfalls widersprechen. „Man wird das Klima aber insgesamt nur retten können, wenn man die ganze Welt auf diese Reise mitnimmt“, gibt er zu bedenken. „Davon sind wir noch ein ganzes Stück weit entfernt.“ Bußgeld, weil Deutschland möglicherweise seine EU-Nitratrichtlinien nicht einhalten kann? Vor ein paar Minuten hatte der CDU-Mann ein intensives Gespräch mit den Gastgebern geführt. „Da habe ich mir von den Fachleuten sagen lassen müssen, dass die Vorschriften zu streng sind und die Richtlinien zu formell. Ganz so einfach ist die Geschichte also nicht.“ Europa und Deutschland seien dabei, zweierlei zu lernen: wie Grundwasser effektiv zu schützen ist, und auf der anderen Seite der Branche die Möglichkeit zu geben, ihr Land effektiv zu bewirtschaften. Wer auf mageren Böden eine sinnvolle Landwirtschaft betreiben wolle, müsse nun einmal Nährstoffe und Mineralien zufügen. „Über das Maß kann man streiten, aber ohne eine Zufuhr ist das nicht möglich.“ Selbstverständlich sei die CDU dafür, das Grundwasser zu schützen. „Aber wir sind gegen zu stark regulierende Eingriffe.“

Stegner? „Den duze ich“

Ein braunes Huhn guckt neugierig, was die vielen fremden Menschen hier machen. Ihre 8000 Legehennen nennen die Greves alle Berta, die Gockel heißen Luigi. Eier und Kartoffeln produziert der 135 Hektar große Hof, Gemüse, Obst und Getreide, und fast nebenbei gibt es noch Mutterkühe und Krainer Steinschafe – die Rasse ist vom Aussterben bedroht. Ein Spaziergang führt zu einem mobilen Stall auf einer Weide. „Das ist wie im Wohnwagen“, sagt Tobias Greve: „Toll, weil in der Natur, aber eng.“ So dass die Hühner überwiegend außerhalb des Stalls sind, aber Schutz finden, wenn es zu stark regnet oder über ihnen ein Greifvogel kreist. Mehr Platz bedeute weniger Stress, sagen die Greves. Tiere zu nutzen, sei nur dann gerechtfertigt, wenn der Landwirt alles dafür tue, dass sie möglichst natürlich leben können. Antibiotika hat man hier zuletzt 1997 eingesetzt.

KN-Moderator Ulf Christen fragt Wadephul nach der politischen Konkurrenz. Was er vom SPD-Mann Ralf Stegner halte? Der sei ein hervorragender Fußballer. „Ich bin einer der wenigen aus der CDU, der sich mit ihm duzt“. Bloß: Ob Stegner nach seinem geplanten Wechsel in den Bundestag weiterhin einer der Wortführer sein werde, müsse sich erst erweisen. „Jeder, der von der Landesebene nach Berlin wechselt, muss noch einmal neu zeigen, was er kann.“ Wadephul war es gewohnt, als CDU-Fraktionschef im Kieler Landtag große Reden zu halten, bevor er 2009 in den Bundestag ging. Längst ist er auch dort als Vizefraktionschef etabliert und gilt als Verteidigungsexperte überregional als gefragter Gesprächspartner. Wie er den Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan bewerte, will KN-Leser Maik Tschentschel wissen. „Ein komplettes Debakel“, sagt der Major der Reserve Wadephul. Ja, er spreche mit vielen Soldatinnen und Soldaten und wisse um deren Frust. Deutschland müsse aus den bitteren Erfahrungen für künftige Einsätze seine Lehren ziehen. „Es kann nicht um Staatenbildung gehen, das ist nicht unsere Aufgabe.“ Ein solcher militärischer Einsatz sei gerechtfertigt, wenn es um Terrorismusbekämpfung gehe. „Aber wenn das erledigt ist, müssen wir das Land wieder verlassen.“

Klimapolitik bitte mit Augenmaß

Leser Hermann-Josef Thoben fragt kritisch nach den großen Limousinen vor dem Reichstag. Er sei mehrfacher Großvater und sorge sich um die Zukunft seiner Enkelkinder. „Wie sollen die in ein paar Jahrzehnten leben? Solche Autos machen Appelle für mehr Klimaschutz völlig unglaubwürdig.“ Wadephul will das nicht vollkommen zurückweisen. Als ihn KN-Moderator Christen aber nach seiner Meinung zum umstrittenen geplanten Flüssiggas-Terminal in Brunsbüttel fragt, das unter anderem mit US-amerikanischem Fracking-Gas beliefert werden soll, bittet er um Augenmaß. Deutschland schalte nicht nur den Atomstrom ab, sondern steige auch im rapiden Tempo aus dem Kohlestrom aus. Woher solle der Strom für Industrie und Bevölkerung, für Elektromobilität und Wärme denn künftig so schnell kommen? „Es ist immer klug, mehrere Quellen zu haben.“ Dazu zähle übrigens auch die Nord-Stream2-Pipeline aus Russland. „Deutschland hat auf der Welt eines der ambitioniertesten Klimaziele, trägt aber nur zu zwei Prozent der weltweiten Schadstoffemission bei. Ich warne vor der Hybris, dass wir das alleine hinbekommen.“ Und ob es der Bundesrepublik gelingen wird, auch in den nächsten Jahren weltweit noch einer der führenden Industriestandorte zu bleiben, sei schon vor diesem Hintergrund keineswegs trivial.

Die Sonne scheint spätsommerlich vom Himmel, es duftet nach Heu, im Hintergrund schiebt sich beeindruckend ein Containerfrachter durch den Nord-Ostsee-Kanal. Alles ist so friedlich hier. Doch den beiden Fachleuten des Umweltverbands BUND, Martin Redepenning und Heinz Klöser, platzt nun doch allmählich der Kragen. Solle jetzt alles so bleiben wie bisher? Wadephul betont: Natürlich spreche sich auch seine Partei für mehr Elektromobilität aus, für mehr Busse und Bahnen, für mehr erneuerbare Energien. „Aber das ist eine Operation am offenen Herzen. Es muss mit Augenmaß geschehen“, damit die Menschen in den Autowerken und Kfz-Werkstätten auch in ein paar Jahren noch Arbeit hätten.

Für Habeck nur positive Worte

Vom Industriestandort Deutschland spricht in diesen Wochen auch ein anderer prominenter Unions-Mann. Was er von Armin Laschet halte, dem Kanzlerkandidaten der Union? „Der ist einer der am meistunterschätzten Politiker, die Deutschland zurzeit zu bieten hat“, sagt Wadephul. Klar: Man hätte von Laschet als Spitzenpolitiker mehr Durchschlagskraft erwartet. „Aber er hat eine Fähigkeit, die gerade in der heutigen Zeit wichtig ist: nämlich zusammenzuführen. In einem Land, in dem immer mehr Einzelinteressen formuliert werden und viele Parteien Wert darauf legen, eine spezifische Wählerklientel anzusprechen, ist so jemand von sehr großer Bedeutung. Es wäre schön, wenn er das als Kanzler umsetzen kann.“

Vom FDP-Grandseigneur Wolfgang Kubicki, diesem „brillanten Politikkopf“, würde er dagegen noch nicht einmal einen Gebrauchtwagen kaufen, sagt Wadephul mit einem Schmunzeln. Zu Robert Habeck, Schleswig-Holsteins ehemaligem Umweltminister und Beinahe-Kanzlerkandidaten, fallen ihm nur positive Worte ein. Habeck sei ein „lauterer, ehrlicher Mensch“, er schätze ihn. „Ich teile natürlich nicht alle seiner politischen Einschätzungen. Aber er wird für den Bundestag eine große Bereicherung sein.“

Das klinge ziemlich mild, merkt KN-Moderator Christen an. Dabei sei Wadephul mal als junger Wilder gestartet. „Wir sind beide älter geworden“, entgegnet dieser. „Aber verglichen mit manchem in der Jungen Union bin ich noch immer progressiv.“ Das Gespräch geht zu Ende, die Gastgeber drücken dem hohen Besuch Eier von glücklichen Hühnern und eine Packung Currywurst vom Bruderhahn in die Hand – auch männliche Küken haben hier auf dem Ökohof Hasenkrug ihre Existenzberechtigung. Wadephul weiß, dass seine Positionen nicht nur auf Wohlwollen gestoßen sind. „Ich möchte nicht, dass unsere Gesellschaft so auseinanderdriftet wie in den USA, wo keine Versöhnung mehr möglich ist“, sagt er. Andere mögen in Umweltfragen radikaler sein – „die Grünen zum Beispiel. Aber dafür gibt es eine Bundestagswahl.“