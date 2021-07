Der Bundestagswahlkampf geht in die heiße Phase – auch in Schleswig-Holstein. Wir haben vier bundesweit bekannte Kandidaten zu Talks an besonderen Orten eingeladen, damit unsere Leserinnen und Leser ihnen auf den Zahn fühlen können. Machen Sie mit und bewerben Sie sich mit einer Frage für ein Talk-Ticket!