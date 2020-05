Kiel

Wochenlang mussten der Tourismus und das Gastgewerbe wegen der Corona-Krise in den Startlöchern verharren. Doch nun können sich Reisende wieder auf Urlaub an den Küsten von Schleswig-Holstein freuen. Noch vor Pfingsten treten erste Lockerungen in Kraft. Unter Auflagen können am 18. Mai 2020 Hotels, Ferienwohnungen, Campingplätze und Restaurants wieder öffnen.

Da viele Fernziele noch unerreichbar sind, hofft die Tourismusbranche im Norden auf zahlreiche Gäste. Denn Schleswig-Holstein kann mit Ostsee und Nordsee punkten - und mit Brasilien und Kalifornien liegen ferne Orte ganz nah.

