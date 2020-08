Kiel

Mit großer Vorfreude, aber auch mulmigem Gefühl hat das neue Schuljahr in Schleswig-Holstein am Montag begonnen: Unter Corona-Schutzmaßnahmen sollen möglichst viele der landesweit rund 363.000 Schüler wieder so viel Präsenzunterricht wie möglich bekommen.

Die SPD hielt Bildungsministerin Karin Prien ( CDU) Fehlentscheidungen vor, weil in Schleswig-Holstein das Tragen von Masken in den Schulen zwar dringend empfohlen ist, aber keine Pflicht wie in anderen Bundesländern. Die Jahrgangsstufen eins bis sechs sind von der Empfehlung ausgenommen. Wie stehen Sie dazu? Und was halten Sie von Lerngruppen und dem Schnupfen-Konzept?

KN-Umfrage zum Schulstart

Beantworten Sie hierzu bis Freitag die neun Fragen unserer Online-Umfrage. Über die Ergebnisse berichten wir dann zum Wochenende auf KN-online.

