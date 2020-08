Kiel

Mit einer Zweidrittel-Mehrheit ist die Zustimmung zum Präsenzunterricht hoch. Dennoch sind die Teilnehmer insgesamt skeptisch: 62 Prozent fürchten, dass es erneut landesweit zu Schulschließungen kommen wird (siehe Grafik am Ende des Artikels).

87 Prozent gehen sogar davon aus, dass sich Eltern nicht an das „Schnupfen-Konzept“ von Bildungsministerin Karin Prien ( CDU) halten und ihre Kinder auch mit Erkältungssymptomen weiter zur Schule schicken werden. Damit könnten sich Corona-Infektionen weiter verbreiten und - wie bereits in 16 Schulen geschehen - ein Teil der Schüler müsste vorübergehend in die Quarantäne verbannt werden.

Zweifel an Kohorten-Konzept für Schulen

Zweifel gibt es auch am Konzept der sogenannten Kohorten. Die Schulen haben Schülergruppen zu Lerngruppen zusammengefasst - das können Klassen sein oder auch einmal ganze Jahrgangsstufen.

Zwischen den Kohorten soll es in den Schulen und auch in der Freizeit möglichst keinen Kontakt geben. So soll verhindert werden, dass gleich die gesamte Schule geschlossen werden muss, wenn sich einzelne Schüler oder ihre Angehörigen mit dem Coronavirus infiziert.

Von Anfang an wurde die Kritik laut, dass die Kohorten-Bildung in der Schule wenig nutzt, wenn sie zu Hause und in der Freizeit nicht eingehalten wird oder – wie zum Beispiel bei mehreren Schul- und Kita-Kindern in einer Familie - nicht eingehalten werden kann. Auch fast jeder zweite Teilnehmer der KN-online-Umfrage ist vom Konzept der Kohorten nicht überzeugt. Ein gutes Drittel befürwortet das Konzept, fast jeder Fünfte ist unschlüssig.

Nach Angaben des Bildungsministeriums sind Stand Freitag an 14 Schulen im Land einzelne Schülergruppen (Kohorten) vorsorglich nicht im Präsenzunterricht unterrichtet worden. Welche Schulen das sind, nannte das Ministerium nicht. Von welchen Schulen wir wissen, lesen Sie hier.

Maskenpflicht - bitte nicht im Unterricht

Für eine Maskenpflicht im Unterricht gibt es eine Absage: Nur 41 Prozent sind dafür – 59 Prozent dagegen. Damit teilen sie die Kritik von Kinder- und Jugendärzten und Bundesschülerkonferenz. Sie hatten befürchtet, dass die Maskenpflicht zu einer Leistungsminderung führt.

Wenn die Mund-Nasen-Bedeckung auch in Schulgebäude und auf dem Schulhof getragen werden muss, würden das 58 Prozent begrüßen.

Die höchste Ablehnung beim Thema Maskenpflicht gibt es auf dem Schulweg. 82 Prozent der Teilnehmer lehnen es ab, dass Lehrer und Schüler hier schon einen Mund-Nasen-Schutz tragen sollen.

Auch Bildungsministerin Karin Prien ( CDU) hält eine Maskenpflicht in der gegenwärtigen Situation weiterhin für nicht geboten. Die Erfahrungen der ersten Woche hätten gezeigt, dass der dringenden Empfehlung weitestgehend gefolgt werde. Sowohl auf den Schulhöfen und Laufwegen, als auch bei den älteren Schülern im Unterricht. Dennoch werde man natürlich das Infektionsgeschehen im Blick behalten und auch prüfen, ob zu einem späteren Zeitpunkt eine Pflicht notwendig wird. „Die größte Gefahr für den Präsenzunterricht an Schulen ist die Sorglosigkeit“, so Prien.

Massive Kritik an digitaler Aufstellung

Die Teilnehmer der nicht-repräsentativen Umfrage geben den Schulen und dem Bildungsministerium gleich noch Aufträge zum Nacharbeiten mit auf den Weg: So fühlen sich 41 Prozent noch nicht gut über die Hygiene-Maßnahmen an den Schulen informiert.

Die geringste Zustimmung gibt es jedoch für die digitale Aufstellung der Schulen. Nur sechs Prozent sehen den digitalen Unterricht auf gutem Niveau. Ein gutes Drittel sieht den Unterricht zumindest teilweise gut aufgestellt. Doch fast 60 Prozent kritisieren des Status Quo als unzureichend.

Pläne für digitale Bildung

Damit bestätigen die Kritiker, was auch Ergebnis des informellen Treffens von Bildungspolitikern bei Kanzlerin Angela Merkel war: Jetzt müssen schnellstens die Voraussetzungen für einen digitalen Unterricht geschaffen werden.

Bei dem Treffen, an dem auch Bildungsministerin Prien teilnahm, war man sich einig, „schnellstmöglich alle Schulen in der erforderlichen Weise an das schnelle Internet anzuschließen, Schülern zu Hause einen bezahlbaren Zugang zum Internet zu ermöglichen und Lehrer mit Endgeräten auszustatten“.

Aber was bedeutet bezahlbarer Internet-Zugang? Damit ist nicht ein digitales Endgerät gemeint. Vielmehr sollen Schüler möglichst für maximal zehn Euro im Monat das Internet nutzen können.

Grafik: So stimmten die Leser ab

