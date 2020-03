Corona: Mehrheit spricht sich für Ausgangssperre aus

Kiel

Bei der Eindämmung des Coronavirus will Ministerpräsident Daniel Günther ( CDU) in Schleswig-Holstein auf drastische Ausgangsregelungen verzichten. "Unser Ziel ist es, auf generelle Ausgangssperren, die im Moment diskutiert werden, zu verzichten", sagte Günther.

"Aber das können wir nur, wenn sich alle auch an diese Regeln halten." Er wolle eine Ausgangssperre vermeiden, "weil es mir auch darum geht, dass die Menschen natürlich an die frische Luft gehen".

97 Prozent der Teilnehmer für Ausgangssperre

Die Leser der Kieler Nachrichten sehen dies anders: In einer nicht-repräsentativen Umfrage auf KN-online sprechen sich Stand 13.48 Uhr 97 Prozent (5417 Teilnehmer) für eine Ausgangssperre aus, weil sich zu viele Menschen nicht an die Bestimmungen halten würden. Lediglich drei Prozent (173 Teilnehmer) sind gegen eine Ausgangssperre.

Coronavirus: Sollte es in Schleswig-Holstein eine Ausgangssperre geben? Ja, das wäre angebracht. Zu viele Menschen halten sich nicht an die Bestimmungen. Nein, das wäre nicht angemessen. Ergebnis ansehen Diese Online-Umfrage ist nicht repräsentativ. Coronavirus: Sollte es in Schleswig-Holstein eine Ausgangssperre geben? Coronavirus: Sollte es in Schleswig-Holstein eine Ausgangssperre geben? So haben unsere Leser abgestimmt Ja, das wäre angebracht. Zu viele Menschen halten sich nicht an die Bestimmungen.

Nein, das wäre nicht angemessen. Diese Online-Umfrage ist nicht repräsentativ.

Wie geht es weiter?

Auch Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister Heiner Garg ( FDP) schließt eine Ausgangssperre nicht grundsätzlich aus. "Wenn sich die Menschen nicht an die bisher beschlossenen Maßnahmen halten, dann ist als allerletztes Mittel oder ein Mittel der Wahl auch eine Ausgangssperre denkbar", sagte Garg am Donnerstag und fügte hinzu: "Jeder kann seinen Teil dazu beitragen, dass wir solche Maßnahmen nicht brauchen und dass wir so gemeinsam daran arbeiten, unser Leben auch wieder zurückbekommen."

Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) will am Sonntag dem Vernehmen nach mit den Ministerpräsidenten in einer Telefonschalte über weitere Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus beraten.

Bayern hat bereits Ausgangsbeschränkungen beschlossen

Bayern hat am Freitag bereits weitreichende Ausgangsbeschränkungen für den ganzen Freistaat beschlossen. Das Verlassen der eigenen Wohnung ist seit Sonnabend nur noch bei Vorliegen triftiger Gründe erlaubt.

Lesen Sie auch: Ausgangssperre: Was bedeutet das? Blick nach Mitterteich

Dazu zählen unter anderem der Weg zur Arbeit, notwendige Einkäufe, Arzt- und Apothekenbesuche, Hilfe für andere, Besuche von Lebenspartnern, aber auch Sport und Bewegung an der frischen Luft - dies aber nur alleine oder mit den Personen, mit denen man zusammenlebt.

Newsletter der Kieler Nachrichten Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter der Kieler Nachrichten versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.