Kiel/Berlin

Die Corona-Virusvariante Omikron lässt die Infektionszahlen weiter rasant steigen. Das Robert-Koch-Institut meldete am Montag bundesweit 63 393 Neuinfektionen innerhalb eines Tages. Die Sieben-Tage-Inzidenz je 100 000 Einwohner kletterte auf 840,3. Auch die Zahl der Corona-Intensivpatienten stieg am Sonntag erstmals seit Mitte Dezember wieder: um 28 auf 2426.

Schleswig-Holstein steht dabei jedoch verhältnismäßig gut da. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Montag bei 753,2 – der niedrigste Wert aller 16 Bundesländer.

Ministerpräsident Daniel Günther plädiert für Öffnungsschritte in der Corona-Pandemie

Zwei Tage vor dem nächsten Bund-Länder-Treffen hat Ministerpräsident Daniel Günther daher für einen Schritt in Richtung Normalität plädiert und sich für Öffnungsperspektiven ausgesprochen. „Wir sind in einer Phase, in der wir zumindest das, was wir bisher kannten an Einschränkungen, ja auch deutlich zurückfahren können“, sagte der CDU-Politiker am Montag. Ein Blick auf die aktuellen Corona-Inzidenzen und Auslastungen der Intensivstationen zeige, dass das Gesundheitssystem nicht überlastet werde.

Bereits am Sonntag hatte Günther ein Ende der Maskenpflicht bis Ostern in Aussicht gestellt. Auch die Beschlussvorlage der Bund-Länder-Konferenz am Mittwoch sieht deutliche Öffnungsschritte vor.

KN-Umfrage: Welche Corona-Maßnahmen sollten gelockert werden – und welche nicht?

