Kiel

1151,27 Kilometern in einer Woche – damit machten die "Kieler Laufsocken" in unserem Wettbewerb "KN bewegt" den ersten Platz von 120 Teams. "Wir sind super stolz auf all unsere Kilometer, den ersten Platz, die gute Zeit, die wir miteinander hatten, und wir freuen uns riesig auf unsere neuen Schuhe", sagt Teamchefin Jane Eitzen.

Mit ihr liefen Gesa Sturm, Kristin Genz, Maria-Theresia Verwega und Mona Borchert. "Wir fanden es sehr spannend, auf die virtuelle Art mit so vielen verschiedenen Teams für dasselbe Ziel – alle zusammen und doch jeder für sich – unterwegs zu sein und dabei noch einen guten Zweck zu unterstützen", fügt Maria-Theresia Verwega hinzu.

Gruppe hat durch KN bewegt zusammen gefunden

Die Freude bei den Gewinnerinnen ist groß, denn "KN bewegt" weckte den Ehrgeiz, noch mehr und noch weiter zu laufen. Und das war schließlich das Ziel des Projekts von Kieler Nachrichten, Segeberger Zeitung, Auto Centrum Lass und Zippel’s Läuferwelt: die Menschen in Bewegung bringen. Der Erlös aus den Startgeldern kommt dem gemeinnützigen Verein "KN hilft" und somit in Not geratenen Menschen zugute. Nun bekamen die "Kieler Laufsocken" auch ihren Preis – neue Laufschuhe von Zippel’s Läuferwelt.

Nicht alle Laufsocken kannten sich vor "KN bewegt". "Ich habe zuerst von der Aktion erfahren und dann aktive Mädels für die Gruppe gesucht", sagt Jane Eitzen. "Kommuniziert haben wir die ganze Woche im Gruppenchat und uns so immer weiter kennengelernt", erklärt Teammitglied Kristin Genz.

Ehrgeiz hat sich von Tag zu Tag gesteigert

Die Frauen sind nach eigener Aussage zuerst ohne ernsthafte Ambitionen gestartet. "Im Laufe der Woche ist dann so eine Dynamik innerhalb des Teams, aber auch im Abgleich mit den anderen Teams entstanden, dass wir uns von Tag zu Tag gesteigert und immer mehr Spaß und Ehrgeiz entwickelt haben", erklärt Mona Borchert.

Bei der Übergabe des Gewinns kamen alle fünf nun zum ersten Mal zusammen. Für Gesa Sturm aus Molfsee soll es ein neuer Langstreckenschuh sein. Sie ist sehbehindert und bewegt sich fast blind durch den Alltag. 247,66 Kilometer hat sie allein zum Gruppenerfolg beigetragen. "Ich orientiere mich am Boden vor mir", erklärt sie. "Und bei Wettkämpfen suche ich mir jemanden, der meine Geschwindigkeit läuft und hefte mich an seine Waden."

Lesen Sie auch: KN bewegt: Gemeinsam waren sie stark

Ihr Ziel, der Langstreckenlauf, sei ein wichtiges Kriterium für neue Laufschuhe, sagt Henning Schröder, Filialleiter von Zippel’s Läuferwelt. "Wichtig ist zu wissen: Ist es ein Wiedereinsteiger, ein Anfänger, vielleicht ein Wettkampfläufer?", erklärt er. Wichtig sei auch eine Laufbandanalyse.

"Der Schuh muss unbedingt draußen auf Asphalt getestet werden, wo man ja sonst auch läuft", sagt der Filialleiter. Sei ein Läufer oder eine Läuferin viel im Wald unterwegs, brauche es etwa eine Sohle mit mehr Profil und einen Schuh, der mehr Stabilität und Halt bietet auf dem unwegsamen Terrain.

Auch Verletzungen sollten idealerweise bei der Beratung angesprochen und berücksichtigt werden. "Ein Laufschuh kann das nicht heilen, aber zumindest unterstützen", sagt Henning Schröder. Und: Für Ersatz sollte nach 1000 Kilometern oder einem bis eineinhalb Jahren gesorgt werden. "Die Dämpfung des Schuhs geht mit der Zeit verloren." Auch, wenn mal Flaute ist und der Laufschuh im Schrank bleibt.

Von Nora Saric und Johanna Lehn