"KN bewegt": So können Sie sich jetzt zum Teamwettbewerb anmelden

Kiel

600 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, 120 Teams, fast 50.000 Kilometer – die Premiere von „KN bewegt“ im vergangenen Jahr war ein voller Erfolg. Und genau darum wollen Kieler Nachrichten und Segeberger Zeitung gemeinsam mit Zippel’s Läuferwelt und dem Auto Centrum Lass am Montag, 4. April, in eine neue Runde starten. Ob walken, laufen oder spazieren gehen – ab sofort können Sie sich für den Teamwettbewerb anmelden.

Von Montag, 4. April, bis Sonntag, 10. April, will die Aktion „KN bewegt“ möglichst viele Menschen auf Trab bringen. Dafür suchen die Kieler Nachrichten und die Segeberger Zeitung wieder Teams aus Familien und Freunden, Firmen und Vereinen, die in den sieben Tagen so viele Kilometer wie möglich absolvieren – ganz egal, ob beim Spazierengehen, Walken oder Laufen.

An den Start gehen die Teams mit jeweils fünf Teilnehmern, und dann heißt es, möglichst viele Kilometer zu machen. Gezählt werden die Kilometer von allen Teilnehmern selbst – per App auf dem Handy oder per Uhr.

Gezählt werden nur die extra für den Wettbewerb gelaufenen Kilometer

Eine Neuerung gibt es für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in diesem Jahr: Gezählt werden dürfen – anders als im Vorjahr – nicht alle am Tag zurückgelegten „Alltagskilometer“, sondern nur die zusätzlichen und bewussten Bewegungseinheiten.

Klar, gibt es auch wieder etwas zu gewinnen: Die ersten drei Teams werden von Zippel’s Läuferwelt mit neuen Sportschuhen ausgestattet. Und alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die zusätzlich an der Verlosung teilnehmen, können mit etwas Glück ein Wochenende ein Hybridfahrzeug fahren, das das Auto Centrum Lass zur Verfügung stellt.

„KN bewegt“: So funktioniert die Anmeldung Wie können Sie mitmachen? Sie melden sich bis Sonntag, 27. März, über das Anmeldeformular unter https://kn-bewegt.kn-online.de an. Jedes Team legt einen Teamchef fest, der eine Rechnung über das Startgeld erhält. Firmenteams – es dürfen auch mehrere Mannschaften eines Unternehmens antreten – zahlen 50 Euro Startgebühren, Vereins-, Familien- und Freundeteams 25 Euro. Sie werden dann freigeschaltet und können später ihre Laufdaten, aber auch Fotos in dem Portal eintragen. Während der Bewegungstage können beliebig viele Einträge erfolgen. Jeder Teilnehmer kann seine Daten selbst eintragen, notwendig ist dafür eine funktionierende persönliche E-Mail-Adresse. Alternativ kann auch der Teamchef die Daten für seine Mitstreiter dokumentieren.

Der Erlös der Aktion „KN bewegt“ geht an den guten Zweck

Sie haben schon jetzt Lust mitzumachen? Dann melden Sie sich einfach bis Sonntag, 27. März, an. Firmenteams – es dürfen natürlich auch mehrere Mannschaften eines Unternehmens antreten – zahlen 50 Euro Startgebühren, Vereinsteams ebenso wie Familien- und Freundeteams 25 Euro. Laufen kann jeder für sich und überall.

Die Teamkilometer werden zum Schluss addiert. Die Erlöse gehen an den gemeinnützigen Verein „KN hilft“. Der Verein möchte mit dem Geld zwei dem UKSH angegliederte Institute unterstützen: Das UCCSH | Universitäres Cancer Center Schleswig-Holstein, Campus Kiel, und das Institut für Experimentelle Tumorforschung. Beide Institute möchten gemeinsam mit Zippel’s Läuferwelt Menschen in Bewegung bringen und zugleich darauf hinweisen, wie wichtig Bewegung ist, um gar nicht erst krank zu werden. Und wie wichtig Bewegung auch für Krebspatienten ist.

Die Teamkilometer werden addiert

Die Teams müssen nicht gemeinsam unterwegs sein oder aus einer Stadt kommen: Laufen, walken oder spazieren gehen kann jeder für sich und überall, die Teamkilometer werden zum Schluss addiert.

Nach Abschluss des Wettbewerbs werden alle Daten ausgewertet, bevor wir die Siegerteams vorstellen.