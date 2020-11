Die Schatzkiste in Neumünster hält, was ihr Name verspricht. Wenn die Kunden den Laden an der Kieler Straße betreten, wissen sie nie so genau, was sie erwartet, was im Angebot ist. Was sie für sich und ihre Kinder aber immer erwarten können, ist etwas Zuwendung und jederzeit ein offenes Ohr.