Stolpe

„Augenblick mal, bitte“: Robert Habeck ist nach Wahlkampfterminen in Lübeck und Heide vor wenigen Minuten zum KN-Talk an der Straßenmeisterei Stolpe angekommen. An seiner Seite stehen nicht nur die jungen Teammitarbeiter, sondern auch sein grüner Parteifreund, der Landwirt und Autor Matthias Stührwoldt aus Stolpe, und CDU-Bürgermeister Holger Bajorat. Er wolle für die beiden ein gutes Wort einlegen, damit sie trotz fehlender Anmeldung Zugang erhalten, sagt Habeck – dann unterbricht er plötzlich das Gespräch und läuft zu einem älteren Ehepaar.

Im nächsten Moment liegen sich die drei in den Armen: Robert Habeck trifft hier, auf dem gepflasterten Hof der Straßenmeisterei, seine Eltern. Die Senioren aus Heikendorf hatten sich kurzfristig noch für den Auftritt ihres Sohnes angemeldet. Wenn er schon keine Zeit habe, über Nacht zu bleiben, wollten sie wenigstens im Publikum sitzen, wenn er im KN-Talk Rede und Antwort steht, sagte seine Mutter.

Für mehr als die Umarmung und ein paar herzliche Worte wird am Ende allerdings keine Zeit bleiben: Der Grünen-Spitzenpolitiker fährt noch am selben Abend zurück nach Berlin. Gibt dort gerade ein bisschen was zu tun.

Absage an „eiserne Gesetze“ für Koalitionen

Zum Beispiel, den eigenen Machtanspruch durchzusetzen. „Ich bin nur Bundesvorsitzender geworden, um die Grünen in die Regierung zu führen“, sagt Habeck im Gespräch mit KN-Redakteur Ulf Christen. Wenn er sich eine Regierungskonstellation aussuchen dürfte, würde er sich für eine grün geführte Regierung mit Beteiligung der SPD entscheiden. Dabei gilt Habeck innerhalb seiner Partei als Verfechter einer schwarz-grünen Koalition und hatte 2017 durchgesetzt, dass die Grünen erstmals mit CDU und FDP koalieren. Was damals vor allem die Grüne Jugend richtig blöd fand. Habeck steht bis heute zu dieser Entscheidung. „Wenn eine progressive rot-grüne Regierung keine Mehrheit hat, dann darf nicht das eiserne Gesetz gelten: Die SPD regiert weiter mit der CDU, und die Grünen gehen in die Opposition. Darauf habe ich keinen Bock mehr.“

Seine Arbeit als Schleswig-Holsteins Umwelt- und Agrarminister von 2012 bis 2018 sei „das Beste“ gewesen, was er politisch bisher gemacht habe, sagt er an diesem frühen Abend in Stolpe. „Es ist okay, in der Opposition zu sein. Es ist auch okay, Parteivorsitzender zu sein. Aber das Ziel von Politik muss es sein, Wirklichkeit zu gestalten.“ Sollte es nach der Bundestagswahl am 26. September tatsächlich zu einer grünen Regierungsbeteiligung kommen, „dann will ich auch in der Regierung wieder operative Verantwortung übernehmen“.

Robert Habeck: „Ich habe meine Bücher alle selbst geschrieben“

Die zurückliegenden Monate waren für den 51-Jährigen nicht ganz leicht. Umfragen hatten den Grünen noch vor einem halben Jahr reale Chancen auf die Kanzlerschaft bescheinigt, und Habeck signalisierte seiner Partei, sich dieser Aufgabe gewachsen zu fühlen. Dann aber musste er der Kollegin Annalena Baerbock den Vortritt lassen und miterleben, wie sie nach anfänglichen Höhenflügen einen Fehler nach dem nächsten machte.

Erst war der Lebenslauf aufgehübscht, dann hatte sie dem Bundestag Sonderbezüge nicht vollständig angegeben, und schließlich kam heraus, dass ihr neues Buch voller Plagiate steckt. Das anfangs herzliche Verhältnis der beiden Co-Vorsitzenden sei mittlerweile abgekühlt, heißt es aus Parteikreisen. Ob ihm als Kanzlerkandidaten weniger Fehler passiert wären? „Das weiß kein Mensch“, sagt Habeck. „Kein Mensch ist fehlerlos.“ Ob er schon mal an eine Geschlechtsumwandlung gedacht habe, um bei den Grünen endlich mehr als nur die Nummer zwei zu sein? Habeck schmunzelt gequält. „Habe ich nicht. Ich bin glücklich mit dem, was ich habe und was ich bin.“ Und ja, seine Bücher habe er alle selbst geschrieben.

Robert Habeck im Gespräch mit den KN-Leserinnen und Lesern. Quelle: Ulf Dahl

Persönlich gehe es ihm „Bombe“, sagt er später. Habeck ist nach einem Kurzurlaub auf Hiddensee, wo er seine Freunde Ulf Kämpfer, den Kieler Oberbürgermeister, und dessen Frau Anke Erdmann besuchte, noch immer braun gebrannt. Auch das persönliche Gespräch mit den Wählerinnen und Wählern auf den sogenannten Küstentouren durch Schleswig-Holstein scheint der Mann im Jeanshemd zu genießen.

Er ist sichtlich gern zu Hause, Heimat ist für den Spitzenkandidaten aus Schleswig-Flensburg mehr als nur ein Wort. Politisch sei er jedoch besorgt, sagt er, weil es bei der Bundestagswahl um so viel mehr gehe als darum, dass die Grünen möglichst viele Prozentpunkte erhalten: Deutschland müsse endlich die nötigen Weichen für mehr Klimaschutz stellen.

Klima-TÜV für Planungsprojekte

Das gelte auch für den Straßenbau. Torsten Conradt, Chef des Landesbetriebs Straßenbau und Verkehr, hat den prominenten Gast eben noch über das Gelände geführt und im Depot ermuntert, eines der großen Straßenschilder in die Hand zu nehmen. Habeck zögert und blickt Richtung Fotograf und Kameramann.

Bilder sagen mehr als 1000 Worte, das weiß er als Medienprofi nur zu gut. Wenn er jetzt ein Vorfahrtsschild in die Hand nähme, könnte man ihm das falsch auslegen. Habeck wählt die eingeschränkte Vorfahrt, lächelt verlegen und legt das Schild schnell wieder zurück. Ortschaften sollten „von Anwohnern, Radfahrern und Fußgängern aus gedacht werden“, sagt er später, nicht von Autofahrern.

Bilder sagen mehr als 1000 Worte, das weiß Robert Habeck als Medienprofi nur zu gut. Wenn er jetzt ein Vorfahrtsschild in die Hand nähme, könnte man ihm das falsch auslegen. Quelle: Ulf Dahl

Wie er zur Autobahn 20 stehe, die auch während der laufenden Legislatur keinen Meter weiter gebaut werden wird? „Das liegt nicht an den Grünen“, entgegnet er zunächst. In Schleswig-Holstein habe es noch nie einen grünen Verkehrsminister gegeben. Seine Skepsis gegen ein solches Straßenbauprojekt sei jedoch erheblich. Bis 2040 wolle Deutschland auf dem Weg zur Klimaneutralität etwa 90 Prozent des CO2-Ausstoßes reduzieren. „Und das soll keine Auswirkungen auf die Wirklichkeit haben? Total naiv!“ Alle Planungsprojekte seien deshalb einem Klima-TÜV zu unterziehen. Ja, dass die A20 bei Bad Segeberg so ende, wie sie ende, halte auch er für unsinnig. Es werde einen „vernünftigen Anschluss“ geben müssen. „Aber ich möchte, dass die nächste Bundesregierung ihre eigenen Beschlüsse ernst nimmt.“

Habeck: Flüge von Stuttgart nach Frankfurt/Main brauche man nicht

Habeck ist erkennbar bei seinem Kernthema angekommen. Mit der Frage nach einem Tempolimit auf deutschen Autobahnen hält er sich nicht lange auf. Maximale Höchstgeschwindigkeit von 120 oder 130? 130! Ob er nicht selbst manchmal schneller fahre? Ja, wenn die Autobahn frei ist, schon. „Aber ich fahre überwiegend mit dem Zug.“ Wie er zu Urlaubsflügen nach Mallorca oder Kreta stehe? Da wird Habeck energisch. Das sei doch überhaupt nicht der Punkt. Sollten doch alle so urlauben, wie sie wollten. „Aber das künstliche Billigmachen von Flügen sollte gestoppt werden. Die dümmste Verwendung von Steuergeldern ist, umweltschädliches Verhalten noch günstiger zu machen.“

Flüge von Stuttgart nach Frankfurt/Main brauche man nicht. Wenn bis 2040 etwa 90 Prozent weniger Emission ausgestoßen werden soll, dann werde auch die Luftfahrtindustrie ihren Beitrag dazu leisten müssen. „Sonst macht das alles keinen Sinn.“ Habeck hat sich in Fahrt geredet, ringt nach den richtigen Worten. „Auf Deutsch: Das ist Bullshit.“ Kein unbedingt feines Wort. „Wie heißt Bullshit auf Plattdeutsch?“, fragt er seinen Parteifreund Stührwoldt im Publikum. Doch der weiß auch nichts Treffenderes.

Plädoyer für Batterien made in Germany

Die LBV-Leute nehmen Habeck all das nicht übel. Mancher ist hier schon seit 6 Uhr auf den Beinen, um nach 20 Uhr, wenn die Stühle weggeräumt sind und Habeck wieder in seinen E-Bus gestiegen ist, wieder die schweren Fahrzeuge in die Halle zu rangieren. Ein langer Tag. Aber für Habeck mache er das gern, sagt ein Mitarbeiter. Wann habe man auf dem Hof schon mal einen so wichtigen Gast?

KN-Leserin Ursula Michalak erkundigt sich, wie der Grünen-Politiker den Abbau von Lithium für E-Autobatterien mit seinem Gewinnen vereinbaren könne. Das sei doch ein ökologisches Desaster. „Uns geht’s gut, und andere interessieren nicht?“ Habeck gibt ihr recht. Ja, das sei ein Konflikt. „Der existiert überall dort, wo der Mensch Rohstoffe aus dem Boden holt.“ Nur gelte das auch für Öl, für Gas und den Kohleabbau. Mobilität müsse umweltfreundlicher werden. Für die beste Lösung hielte er es, wenn die nächste Generation von Batterien ohne Lithium in Deutschland oder Europa produziert werde. Dazu müsse Deutschland den hiesigen Erfindergeist finanzieren, nötig sei also eine große Forschungsoffensive.

KN-Redakteur Ulf Christen im Gespräch mit Robert Habeck. Quelle: Ulf Dahl

„Warum soll das nicht mal wieder gelingen: Weltmarktführerschaft ,made in Europe’ oder ,made in Germany’?“ Den Bau eines Flüssiggasterminals in Brunsbüttel, von Umweltschützern derzeit heftig kritisiert, bezeichnet er im Übrigen als Teil eines Kompromisses in schwarz-grün-gelben Koalitionsverhandlungen. Gut fänden das die Grüne deshalb noch lange nicht. Bis 2040 wolle Deutschland aus dem fossilen Energieträger Gas aussteigen, fördere aber ein LNG-Terminal? „Man entscheidet sich für etwas Neues und macht doch das Alte weiter? Das macht keinen Sinn.“

An dieser Stelle schaltet sich Sebastian Schulze ein, Geschäftsführer des Unternehmensverbands Nord. Die Wirtschaft brauche eine verlässliche Stromversorgung, sagt er – noch dazu in einer Phase, in der sich Deutschland im frühzeitigen Ausstieg aus Atomkraft und Kohleabbau selbst zu überbieten scheine und der Strombedarf weiter steige.

Habecks Antwort wird jetzt zum Mantra, indem er erneut auf das Jahr 2040 und die CO2-Ziele der Bundesregierung hinweist. „Wer A sagt, muss auch B sagen. Nur werden die Konsequenzen von den Kanzlerkandidaten von Union und SPD verheimlicht.“ Der Staat müsse im Übrigen in den nächsten 15 Jahren Milliarden Euro aufnehmen müssen, um Zukunftsinvestitionen zu fördern.

„Ich kenne schwäbische Hausfrauen“

„Also schon wieder neue Schulden?“, fragt KN-Redakteur Christen. Die schwäbische Hausfrau gebe nur das Geld aus, das ihr zur Verfügung steht. Habeck widerspricht. Er kenne einige schwäbische Hausfrauen. „Die sanieren das Dach, wenn es kaputt ist, und nicht erst dann, wenn das Wasser im Wohnzimmer steht.“ Angesichts der Herausforderungen auf der einen Seite und extrem niedriger Zinsen auf der anderen müsse Deutschland jetzt handeln.

Robert Habeck beim KN-Talk in der Autobahnmeisterei Stolpe: Das Wort Strukturwandel sei nichts anderes „als Schönsprech für Höfesterben“. Quelle: Ulf Dahl

Ein letztes Heimspiel für diesen Abend: Bäuerin Ulrike Karstens-Buhmann aus Wahlstorf kritisiert die von ihr ausgemachte Doppelmoral. Einerseits kritisierten die Grünen konventionelle Landwirtschaft, auf der anderen pflege die Mehrheit der Bevölkerung einen industrialisierten Ernährungsstil. „Wie passt das zusammen?“ Habeck nickt. Mit Landwirtschaft in Schleswig-Holstein kennt er sich aus. Deutsche Verbraucherinnen und Verbraucher gäben statt ehemals 60 Prozent heutzutage nur noch 13 bis 15 des Einkommens für Lebensmittel aus. Ja, auf diese Weise bleibe zwar viel Geld „für Schnickschnack und Konsum, auch für Kultur.“ Aber die Entwertung von Lebensmitteln gehöre sich nicht und gehe zu Lasten von Tier und Mensch.

Das Wort Strukturwandel sei nichts anderes „als Schönsprech für Höfesterben“. Wenn Jahr für Jahr zwei Prozent der Betriebe schließen müssten, sei das einfach nicht hinnehmbar. „Wir brauchen eine politische Antwort“, betont er: mit einem Tierschutz-Cent zum Beispiel, mit einer Haltungskennzeichnung und einer zielgerichteten Förderung für artgerechte Haltung, der Reduktion von Kunstdünger und Pestiziden. Vor allem aber mit fairen Einkommen für Landwirtinnen und Landwirte.

„Das klang wie die Bewerbungsrede für den Bundeslandwirtschaftsminister“, konstatiert KN-Moderator Christen. Habeck winkt ab. Wenn er über die Ukraine rede, spreche man davon, er wolle Außen- oder Verteidigungsminister werden, und wenn er über Finanzen rede, unterstelle man ihm, dass er Finanzminister werden wolle. „Ich kann aber alles.“ Nach einer guten Stunde ist das Heimspiel schon wieder zu Ende. Der Grünen-Politiker dankt den Zuschauern. „Wir sehen uns“, sagt er. „Im Fernsehen.“