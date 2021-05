Kiel

Auf der Plattform der KVSH sollen sich Menschen mit Impfwunsch online registrieren können und bei Möglichkeit einen Impftermin in einer Arztpraxis in ihrer Nähe zugewiesen bekommen. Das Angebot soll dafür sorgen, dass Impftermine in Schleswig-Holstein schneller und einfacher vergeben werden.

KVSH-Plattform soll bald online gehen

Wie ein KVSH-Sprecher gegenüber KN-online bestätigte, wird die Plattform voraussichtlich schon im Laufe der kommenden Woche online gehen. Einige Details sind bereits bekannt. Alle Vertragsarztpraxen der KVSH sollen über die Plattform die Möglichkeit bekommen, Impftermine zu vergeben. Darunter fallen rund 1300 Arztpraxen in Schleswig-Holstein, die Corona-Impfungen verabreichen.

Der Plan sieht demnach außerdem vor, dass über die Plattform wahrscheinlich nur Termine mit dem Impfstoff Astrazeneca vermittelt werden. Unklar ist derweil noch, wie genau die Vermittlung ablaufen soll.

Sofort-impfen.de will Ärzte und Impfwillige zusammenbringen

Der Plan der KSVH erinnert an die Online-Börse sofort-impfen.de, die ebenfalls Impfwillige und Ärztinnen und Ärzte zusammenbringen will. Auf der Seite können Interessierte Postleitzahl und E-Mail-Adresse hinterlegen und sich so in eine Warteliste eintragen. Sobald ein Impftermin bei einer teilnehmenden Arztpraxis im Radius von fünf Kilometern frei wird, bekommt der erste auf der Warteliste eine Terminbestätigung per E-Mail.

Hinter dem Projekt steckt eine private Gruppe, zu der unter anderem Gründerinnen und Gründer sowie Journalisten aus Deutschland gehören. Laut Angaben der Initiatoren ist sofort-impfen.de eine gemeinnützige Organisation, die sich durch Spenden finanziert.

Trotz des vom Grundsatz her ähnlichen Konzepts sei eine Zusammenarbeit mit sofort-impfen.de jedoch nicht geplant, erklärte ein KVSH-Sprecher. Man konzentriere sich auf die Entwicklung der eigenen Plattform.