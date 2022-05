​Kabelbrand in Hamburg: Zugverkehr im Norden stark beeinträchtigt

Kiel

Wegen eines Kabelbrandes in Hamburg kommt es in den Zügen des Nah- und Fernverkehr in Richtung Norden zu starken Beeinträchtigungen. Wie die Deutsche Bahn auf ihrer Webseite mitteilt, ist bis in den späten Freitagabend mit Verspätungen und Zugausfällen zu rechnen.

Im Nahverkehr sind die Linien RE 7 und RE 70 (beide: Kiel Hauptbahnhof – Hamburg Hauptbahnhof) betroffen. Die Züge des RE 7 enden und beginnen in Neumünster. Ab dem RE 7 21075 und 21074 ist der Bahnhof Hamburg-Altona der Start- beziehungsweise Endpunkt. Hier beginnen und enden auch die Züge des RE 70. Die Halte Hamburg-Dammtor und Hauptbahnhof entfallen also.

Nur einzelne ICE-Züge aus Kiel fahren

Im Fernverkehr sind laut der Webseite der Deutschen Bahn folgende Verbindung betroffen:

Die IC-Züge Hamburg - Dänemark beginnen und enden in Hamburg-Altona statt Hamburg Hbf.

Die ICE-Züge Kiel/Hamburg - Hannover - Frankfurt/M - Stuttgart/Schweiz verspäten sich im Raum Hamburg um etwa 30 Minuten.

Die ICE-Züge Hamburg - Berlin - Erfurt - München verkehren zwischen Hamburg und Berlin nur zweistündlich und verspäten sich im Raum Hamburg um etwa 30 Minuten.

Die ICE-, IC- und EC-Züge Hamburg - Bremen - Köln - Süddeutschland verspäten sich im Raum Hamburg um etwa 30 Minuten oder beginnen beziwhuungsweise enden in Hamburg-Harburg statt Hamburg-Altona.

Die EC-Züge Hamburg - Berlin - Dresden - Prag beginnen und enden in Berlin.

Die Bahn rät Reisenden, zwischen Hamburg-Altona und dem Hauptbahnhof die S-Bahnlinien S1 und S3 zu nutzen und zwischen Hamburg-Altona und Kiel die Linie RE 70. Wer vom Hamburger Hauptbahnhof nach Hamburg-Harburg muss, kann die S-Bahnlinien S3 und S31 sowie die Züge des Metronom nutzen.