Kiel

Im Kreise der Familie verbringen der Kieler Oberbürgermeister Ulf Kämpfer, seine Frau Anke Erdmann und ihr 15 Jahre alter Sohn Johann die Feiertage über Ostern. Vorsicht und Kontaktarmut sind das Gebot der Tage. Und: Ein Oberbürgermeister ist immer im Dienst.

Karfreitag gibt es Mittag bei der Mutter

Nur wenn die Schnelltests negativ ausfallen, wollen die drei Hasseer am Karfreitag Kämpfers bereits geimpfte Mutter zum Mittagessen in Plön besuchen. "Auf dem Rückweg gibt es dann einen kurzen Kaffee auf der Veranda meiner Schwester", hofft der 48-Jährige.

Fastenbrechen nach "Sieben Wochen ohne"

Für Ostersonntag steht fest: "Da sind wir unter uns." Fastenbrechen mit Frühstückseiern, Kieler Lachsforelle und Osterzopf stehe auf dem Programm. Kämpfer erzählt: "Darauf freuen wir uns, denn unser Sohn hatte uns zu einer Sieben-Woche-ohne-Aktion überredet. Wir haben auf Fleisch- und Milchprodukte verzichtet. Das hat super geklappt, aber jetzt freuen wir uns auf Eier und alles, was mit Käse überbacken werden kann."

Das dritte große Familienfest im Lockdown

Seufzend zählt Kämpfer vor: "Das ist nun schon das dritte größere Familienfest im Lockdown." Er erinnert sich: "Schon im vergangenen Jahr haben wir uns alle drei eine gemeinsame Osteraktivität ausgedacht – Kriterium: Es muss etwas sein, was wir vorher noch nie zusammen gemacht haben."

Zur Galerie So feiern Prominente Ostern.

Was das in diesem Jahr ist, lässt die Familie offen: "Damit überraschen wir uns gegenseitig am Ostersonntag." Im vergangenen Jahr habe die Familie zusammen Frisbee-Golf gespielt, eine gemeinsame Yoga-Einheit gemacht und ein neues Gesellschaftsspiel ausprobiert.

Keine Feiertage ohne Arbeit

Wieviel Arbeit ansteht, werde sich erst kurzfristig zeigen, ahnt der Oberbürgermeister. "Die aktuellen Corona-Zahlen bleiben immer im Blick", sagt er. Vermutlich seien noch Details für die Anmeldung von Corona-Modellprojekten beim Land zu regeln. Die Anmeldefrist endet am Mittwoch, 7. April.

Ostermontag mit der Seemannsmission

Für Ostermontag steht ein dienstlicher Termin schon fest. Der Oberbürgermeister wird mit dem Kieler Seemannsdiakon Tobias Kaiser von der Seemannsmission Seeleuten an der Schleuse in Holtenau einen Osterbesuch abstatten. "Alles kontaktarm", versichert Kämpfer, "kurze Besuche an den Gangways, Übergabe kleiner Präsente."

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Kämpfer weiß: "Gerade jetzt sind solche Gesten wichtig. Wegen der Infektionsschutzmaßnahmen sitzen weltweit noch immer Hunderttausende Seeleute auf Schiffen fest. Landgänge sind weitestgehend gestrichen. Ablösungen lassen oft monatelang auf sich warten. Die Trennung von ihrem Zuhause belastet die Seeleute stärker als je zuvor."

So nutzen Frau und Sohn die Zeit

Anke Erdmann, die sich in diesem Jahr als Trauerrednerin selbstständig gemacht hat, will die Zeit nutzen und währenddessen an einer Trauerrede arbeiten. Und "Johann zieht es sicherlich zum Rudern auf die Förde".

Jedenfalls, wenn das Wetter mitspielt. "Für alle vier Tage rund ums Osterfest hoffen wir, dass wir viel draußen sein können", sagt Kämpfer. "Wir freuen uns auf Spaziergänge und Radtouren rund um Kiel.“