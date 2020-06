Kamera-Autos von Apple rollen durch Schleswig-Holstein: Termine stehen fest

Rostock

In den Sommermonaten schickt das amerikanische Technologie-Unternehmen Apple wieder Kamera-Autos los, um Straßenzüge in Deutschland abzufotografieren – auch in Schleswig-Holstein.

Die Messdaten sollen einerseits den Kartendienst des iPhone-Konzerns verbessern. Zugleich aber werden auch 360-Grad-Straßenansichten für die Maps-Funktion „Look Around“ gesammelt, die hierzulande allerdings noch gar nicht angeboten wird. Dabei handelt es sich um ein Konkurrenzprodukt zu „ Google Street View“.

EU-Abgeordneter rät zur Vorsicht

Aus Sicht des Europaabgeordneten Patrick Breyer ( Piratenpartei) ist dabei neu, dass die Gebäude mit Lasertechnik vermessen werden, um 3D-Modelle für Stadtansichten entstehen zu lassen. „Das ist eine zentrale Datensammlung“, warnt der Piraten-Politiker, der im EU-Parlament für den Datenschutz kämpft. Es sei zu befürchten, dass solche Daten verkauft würden.

Ein gesundes Misstrauen sei auf jeden Fall angesagt, meint Breyer. Apple und andere Konzerne hätten schon mehrfach Datenschutzrechte verletzt. Er selbst hat Widerspruch eingelegt. „Mir ist es nicht recht, dass jeder – ohne selbst vorbeizukommen – sieht, wo und wie ich wohne.“ Letztlich aber müsse das jeder für sich entscheiden.

Termine für Schleswig-Holstein stehen fest

Apple hat die Zeiträume der Datenerhebung für die einzelnen Kreise und Städte bekannt gegeben.

Kiel – 26. Juni 2020 bis 15. September 2020

– 26. Juni 2020 bis 15. September 2020 Flensburg – 26. Juni 2020 bis 15. September 2020

– 26. Juni 2020 bis 15. September 2020 Lübeck – 26. Juni 2020 bis 15. September 2020

– 26. Juni 2020 bis 15. September 2020 Neumünster – 26. Juni 2020 bis 15. September 2020

– 26. Juni 2020 bis 15. September 2020 Dithmarschen – 26. Juni 2020 bis 15. September 2020

– 26. Juni 2020 bis 15. September 2020 Herzogtum Lauenburg – 26. Juni 2020 bis 15. September 2020

– 26. Juni 2020 bis 15. September 2020 Nordfriesland – 26. Juni 2020 bis 15. September 2020

– 26. Juni 2020 bis 15. September 2020 Ostholstein – 26. Juni 2020 bis 15. September 2020

– 26. Juni 2020 bis 15. September 2020 Pinneberg – 26. Juni 2020 bis 15. September 2020

– 26. Juni 2020 bis 15. September 2020 Plön – 26. Juni 2020 bis 15. September 2020

– 26. Juni 2020 bis 15. September 2020 Rendsburg-Eckernförde – 26. Juni 2020 bis 15. September 2020

– 26. Juni 2020 bis 15. September 2020 Schleswig-Flensburg – 26. Juni 2020 bis 15. September 2020

– 26. Juni 2020 bis 15. September 2020 Segeberg – 26. Juni 2020 bis 15. September 2020

– 26. Juni 2020 bis 15. September 2020 Steinburg – 26. Juni 2020 bis 15. September 2020

– 26. Juni 2020 bis 15. September 2020 Stormarn – 26. Juni 2020 bis 15. September 2020

Orte und Zeitpläne können laut Unternehmen aufgrund von unvorhersehbaren Umständen, wie etwa der Wetterlage, abweichen.

Wie viele Kamerawagen eingesetzt werden, ist unklar. Schon vor knapp einem Jahr hatte Apple erstmals 80 mit Kameras ausgestattete Fahrzeuge auf die Straßen deutscher Städte geschickt.

So erreichen Sie Apple

Der Konzern verspricht, Gesichter oder Nummernschilder auf Bildern vor einer Veröffentlichung in Maps automatisch unkenntlich zu machen. Wer aber Fragen hat oder die Verpixelung eines Gesichtes, Nummernschilds oder Hauses proaktiv beantragen möchte, kann sich über die Mail-Adresse MapsImageCollection@apple.com an das Unternehmen wenden.

Bei Google Maps, bei denen die vergleichbare Streetview-Funktion schon längst verfügbar ist, findet man eine Beschwerde-Option ganz unten rechts im Fenster, wenn Bilder angezeigt werden. Dort muss man einfach auf „Problem melden“ klicken.

Auch Datenschutzbeauftragte helfen

Lassen sich Foto-Probleme mit den Unternehmen nicht einvernehmlich lösen, kann man sich zur Durchsetzung seines Rechts auf informationelle Selbstbestimmung bei der jeweils zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde beschweren, erklärte der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI).

Video zu den Aufnahmen von Apple im Sommer 2019

Beschwerden gegenüber Apple seien an das Landesamt für Datenschutzaufsicht Bayern zu richten (poststelle@lda.bayern.de), Beschwerden gegenüber Google an den Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit (mailbox@datenschutz.hamburg.de).

Google war Vorreiter bei den Straßenfotos

Vor zehn Jahren war Google als erstes am Start gewesen, um auch im Norden Straßenzüge zu fotografieren und ins Internet zu stellen. Damals hatte es vor allem in Schleswig-Holstein massiven Protest gegen das Vorhaben gegeben – der Konzern machte daraufhin mit seinen Kamera-Autos einen Bogen um das nördlichste Bundesland und konzentrierte sich auf die Metropolen.

Erst Jahre später waren auch auf dem Land solche Fahrzeuge im Einsatz. Die aufgezeichneten Bilder sind laut Google aber nicht veröffentlicht worden, sondern dienten lediglich der Verbesserung des Kartendienstes „ Google Maps“.

Zuletzt nur noch wenig Beschwerden

Nach Auskunft des Unabhängigen Landeszentrums für Datenschutz in Schleswig-Holstein ging die Zahl der Beschwerden zuletzt gegen Null. „Sobald Kamerawagen auf der Straße auftauchen, erhalten wir bestimmt wieder zahlreiche Nachfragen, wie man gegen die Veröffentlichung von Bildern vorgehen kann“, vermutet Leiterin Marit Hansen.

„Der Zug der Digitalisierung ist nicht aufzuhalten“, sagt Wirtschafts- und Tourismusminister Bernd Buchholz ( FDP). Der Nutzen solcher Angebote sei deutlich höher als die Nachteile – etwa bei der Suche nach Urlaubsquartieren. Zudem sei eine virtuelle Erkundungstour deutlich klimafreundlicher als ein Sightseeing per Auto.

Von RND