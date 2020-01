Proteste gegen Kammerversammlung

Nortorf

Die Kammergegner unter den Pflegekräften hatten eine außerordentliche Kammerversammlung durchgesetzt. Dieser Teil fand am Donnerstagvormittag in Nortorf statt.

Während draußen Pflegekräfte gegen die Kammer protestierten, durfte Anja Kuczera von der Inititatve "No Pflegeberufekammer Schleswig-Holstein" (NOPBKSH) die beiden Anträge der Kammergegner begründen:

Erstens soll die Mitgliedschaft in der Kammer auf Freiwilligkeit basieren.

Zweitens sollen die Mitglieder in einer Art Urabstimmung ihr Votum abgeben können, ob die Kammer fortbestehen soll oder nicht.

Pflegeberufekammer-Vorstand lehnt Landtagsbeschluss ab

Der Vorstand der Pflegeberufekammer vertritt die Meinung, dass die Mitglieder sehr wohl befragt werden sollen, davon aber nicht die Existenz der Kammer abhängen darf. Das jedoch hatte der Landtag mehrheitlich beschlossen, weil die Proteste der Pflegekräfte gegen die Zwangsmitgliedschaft in der Kammer nicht verstummten: Die Kammer sollte eine Drei-Millionen-Euro-Spritze vom Land Schleswig-Holstein erhalten und im Gegenzug im Frühjahr 2021 die Mitglieder entscheiden lassen, ob sie die Kammer wollen oder nicht.

Sollte das Votum dagegen ausfallen, verspricht die Landesregierung, die Kammer wieder abzuschaffen. Dieses Vorgehen hält der Kammervorstand für nicht rechtmäßig und untermauert dies mit einem Rechtsgutachten.

Stimmung gegen Abstimmung

Während die Diskussion hinter verschlossenen Türen lief, stellte das Sozialministerium in einer Mitteilung klar: Der Landtagsbeschluss sei rechtmäßig. Ebenso rechtmäßig sei es aber, wenn die Kammerversammlung dieses Angebot der Landesregierung ablehne.

In Nortorf muss die Kammerversammlung nun entscheiden, ob sie das Geld annimmt und damit die Abstimmung mit all ihren Folgen akzeptiert - oder ob sie beides ablehnt.

Anja Kuczera ging am Mittag davon aus, dass die Kammerversammlung am Nachmittag gegen eine Abstimmung entscheiden wird.

Demonstranten planen weitere Aktionen

Für diesen Fall kündigten die rund 25 Demonstranten vor dem Tagungshotel weitere Proteste an. "Wir stehen hinter dem Kompromissvorschlag der Landesregierung. Nimmt die Kammerversammlung ihn nicht an, werden wir den Druck auf die Politik verstärken", kündigte Kay Christophersen von NOPBKSH an.

Weitere Nachrichten aus Schleswig-Holstein lesen Sie hier.