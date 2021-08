Kiel

Die Landwirtschaft hat oft mit ihrem Image kämpfen, das durch Bilder von dicht gepferchten Mastschweinen, Preissteigerungen oder Bauernproteste geprägt wird. Landwirtschaftsminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) stellt dem nun ein anderes Bild entgegen. In der Kampagne „Erntekunst“ setzen Landwirte aus Schleswig-Holstein ihre Produkte mit Fotos künstlerisch in Szene.

Der Landwirtschaftsminister will erreichen, dass die Arbeit der regionalen Landwirtinnen und Landwirte stärker anerkannt wird. „Ich möchte, dass diese Kampagne Früchte trägt, die Landwirte mehr Wertschätzung erfahren und sie vielleicht in die Bereitschaft resultiert, höhere Preise für die Produkte zu zahlen“, sagt Albrecht bei der Vorstellung von „Erntekunst“. 100 000 Euro habe das Ministerium in die Kampagne investiert.

Landwirte sind auch Künstler

Kunst und Landwirtschaft – wie passt das zusammen? Für Albrecht gibt es viele Gemeinsamkeiten. „Auch Kunst beruht auf Wissen, Übung, Wahrnehmung, Vorstellung, Kreativität und Intuition“, sagt er und ergänzt: „Das Getreide auf unseren Feldern, die Tiere auf unseren Weiden, das Obst in unseren Gärten – es gehört zum Wertvollsten und Schönsten, was unser Bundesland zu bieten hat.“ Deshalb seien diejenigen, die dieses Getreide, Obst oder Fleisch produzieren, nicht nur Landwirtinnen und Landwirte, sondern gleichzeitig Künstlerinnen und Künstler.

Die Bilder der Kampagne zeigen die Landwirtschaft von ihrer künstlerischen Seite. Quelle: Thomas Eisenkrätzer

Die Bilder der Kampagne verdeutlichen das: Da liegt ein wunderbar aufgegangenes Brot neben braunen Eiern, dahinter ein Stück Butter und vor Weidenkätzchen stehen Glaskaraffen mit Milch. Dazwischen liegen – scheinbar unpassend – ein Smartphone und kabellose Kopfhörer. Die Verbindung von Lebensmitteln und Technik illustriert die Zukunft der Landwirtschaft, die auch eine digitale ist.

Kampagne ruft zum Mitmachen auf

Sechs Landwirtinnen und Landwirte haben sich und ihre Produkte für die Bilder inszeniert. Dabei soll es aber nicht bleiben. Albrecht wirbt dafür, mitzumachen. „Diese Kampagne lebt von der Interaktion, der Kreation und dem künstlerischen Austausch“, sagt der Landwirtschaftsminister. Deshalb sind neben der Kampagnen-Seite www.erntekunst-sh.de Fotowettbewerbe und Aktionen auf Social-Media-Kanälen sowie Ausstellungen geplant. Auch auf der Messe Norla in Rendsburg werden die Bilder zu sehen sein.

Eine der ersten Erntekünstler ist Inken Burmester aus Siebenbäumen im Kreis Herzogtum Lauenburg. „Es war schon lange überfällig, dass wir Werbung in eigener Sache machen und der Landwirtschaft ein Gesicht geben“, sagt die Schweinebäuerin. Sie würde gern in einer besseren Haltungsklasse produzieren. „Aber dafür fehlt mir die Planungssicherheit.“ Auch hier will die Kampagne helfen. „Wir wollen, dass die Betriebe investieren“, sagt Albrecht. „Dazu trägt die Öffentlichkeit einen wesentlichen Teil bei, denn die Entscheidung fällt an der Ladentheke.“