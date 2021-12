Kiel

Im Kampf gegen die Omikron-Variante des Coronavirus will Schleswig-Holsteins Landesregierung an diesem Donnerstag eine neue Landesverordnung mit deutlich strengeren Kontaktbeschränkungen beschließen. Treffen im privaten Raum sollen auf nur noch zehn Personen begrenzt werden – unabhängig, ob sie geimpft sind oder nicht. Während in Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern diese Regel schon zu Weihnachten greift, soll sie aber in Schleswig-Holstein erst am 28. Dezember in Kraft treten.

Große Silvesterpartys zu Hause sind damit nicht mehr möglich. Zuständig für die Überwachung sind die Kommunen. „Kontrollen im privaten Raum sind allerdings nicht vorgesehen“, sagte ein Regierungssprecher. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) verteidigte den erneuten Eingriff ins Privatleben der Menschen und berief sich auf den Rat von Fachleuten. Infektionen fänden vor allem im privaten Raum statt. Im Interview mit den Kieler Nachrichten kündigte der Regierungschef zugleich an, den Druck auf Impfgegner zu erhöhen.

„Weg noch konsequenter gehen“

„Ich glaube, dass der Staat sehr klar aufzeigen muss, was er von den Bürgerinnen und Bürgern in dieser Situation erwartet“, sagte Günther. „Ich bin überzeugt von der Notwendigkeit einer allgemeinen Impfpflicht.“ Es gehe dabei auch um die Akzeptanz der Menschen, die sich an Regeln hielten und sich fragten, wofür sie sich haben impfen lassen, wenn die Pandemie doch durch Impfgegner immer weiter verlängert werde. „Ich bin bereit, diesen Weg durchaus noch konsequenter zu gehen.“

Von den neuen Corona-Regeln ist auch der Profisport betroffen. Nach Weihnachten dürfen Spiele vorerst nur noch vor leeren Zuschauerrängen stattfinden. Holstein Kiel-Geschäftsführer Wolfgang Schwenke äußerte Verständnis. Bei Restaurant- und Clubbesitzern bewegt sich die Stimmung dagegen zwischen Hoffen und Bangen. Geplant ist auch eine erhebliche Reduzierung der möglichen Kapazitäten in Clubs und Diskotheken unter den bereits gültigen 2G-plus-Regeln. „Es herrscht überall große Unsicherheit, was nun Silvester erlaubt ist und was nicht“, sagte Axel Strehl, Landespräsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes. Henning Puls vom „Max Nachttheater“ in Kiel beschrieb die Situation so: „Wir stehen zwischen Gaspedal und Bremse.“

Sondertermine in den Impfzentren

Ab diesem Donnerstag können sich Bürgerinnen und Bürger aus Schleswig-Holstein über www.impfen-sh.de für zusätzliche Sondertermine in den Impfstellen Kiel, Kropp, Lübeck und Prisdorf anmelden. Die Teams stehen dort auch am 26. und 31. Dezember zwischen 11 und 15 Uhr zur Verfügung. Das Kieler Gesundheitsministerium betonte, dass in der Woche zwischen Weihnachten und Neujahr weiterhin reguläre Termine in den landesweiten Impfstellen stattfinden.

Unterdessen hat auch Schleswig-Holstein seine Empfehlung für Auffrischungsimpfungen auf drei Monate nach der letzten Grundimmunisierung verkürzt. Eine Boosterimpfung sei somit deutlich eher als bisher sowohl in allen 26 Impfstellen des Landes über eine Terminbuchung als auch bei den mobilen Impfaktionen möglich. Derzeit sind 77,5 Prozent aller Menschen mindestens einmal geimpft, vollständig geimpft sind 75,1 Prozent, und eine Auffrischungsimpfung haben 36,5 Prozent erhalten.

Von Christian Hiersemenzel und Kristiane Backheuer