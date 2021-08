Kiel

Im Kampf um die Leitung des Oberlandesgerichts (OLG) Schleswig kommt es zum öffentlichen Showdown: Am kommenden Mittwoch (1. September) sollen sich im Landeshaus die drei Spitzenjuristen vorstellen, die sich um die Nachfolge der OLG-Präsidentin Uta Fölster bewerben. Die Inhaberin des bestbezahlten und wohl wichtigsten Jobs in der schleswig-holsteinischen Justiz geht Ende des Jahres in Ruhestand.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Um den Tob-Job bewerben sich Dagmar Mittler (56), Dirk Bahrenfuss (52) und Detlev Rust (61). Mittler ist Präsidentin des Amtsgerichts Berlin-Mitte, Bahrenfuss Ministerialdirigent im Kieler Justizministerium, Rust Generalstaatsanwalt in Braunschweig. Das Trio soll ab 14 Uhr im Innen- und Rechtsausschuss des Landtags Rede und Antwort stehen. Die Sitzung ist öffentlich. Es herrscht Maskenpflicht. Im Anschluss müssen sich die Fraktionen auf einen Personalvorschlag einigen, um die bei der Wahl im Landtag nötige Zwei-Drittel-Mehrheit zu erreichen. Geht alles glatt, könnte die Wahl noch im September erfolgen. ubi

Von Ulf Christen