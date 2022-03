Kampfjet F-35: Auch Schleswig-Holstein könnte den Tarnkappenbomber bekommen

Jagel

Die Würfel sind gefallen. Die Bundeswehr wird zügig neue Jagdbomber bekommen. Die F-35-Tarnkappenjets des Herstellers Lockheed Martin haben das Rennen gemacht. Die hochmodernen Jets werden als Nachfolgemodell der vor mehr als 40 Jahren eingeführten Tornado-Flotte beschafft werden.

Damit erhält die Bundeswehr erstmals seit der 2013 erfolgten Ausmusterung der Phantom-Jets wieder ein Flugzeug mit der Fähigkeit für den Einsatz auf Flugzeugträgern. In den USA, Großbritannien und Italien wird dieser Kampfjet auf Flugzeugträgern eingeschifft.

Die Luftwaffe soll zunächst 35 der Jets mit dem Namen „Lightning II“ erhalten. Außerdem sollen für die elektronische Kampfführung 15 weitere Jets beschafft werden. Nach derzeitigem Stand eine Weiterentwicklung des Eurofighters.

Auch für Schleswig-Holstein könnte die Beschaffung der Maschinen vom Typ F-35 Auswirkungen haben. „Es geht zwar vorrangig darum, einen Ersatz für die in Büchel stationierten Tornados zu bekommen. Es ist aber von Vorteil, dass wir in Schleswig-Holstein mit Hohn und Jagel natürlich zwei große Flugplätze der Bundeswehr haben“, schätzt Johann Wadephul, CDU-Bundestagsabgeordneter aus Rendsburg-Eckernförde.

Tarnkappenbomber F-35: „So etwas könnte auch in Schleswig-Holstein stationiert werden“

Eigentlich sollte die Tornado-Nachfolge im Rahmen des deutsch-französisch-spanischen Programms „Future Combat Air System“ (FCAS) erfolgen. „Da reden wir aber von den 2040er-Jahren. So lange kann die Bundeswehr nicht warten“, sagt Wadephul.

„Die F-35 ist das modernste Kampfflugzeug weltweit, viele unserer europäischen Partner haben sich ebenfalls für dieses Flugzeug entschieden“, sagt Generalleutnant Ingo Gerhartz, Inspekteur der Luftwaffe.

„Mit der F-35 der Amerikaner gibt es ein auf dem Markt verfügbares Flugzeug, das auch von vielen unserer Verbündeten geflogen wird“, sagt Professor Joachim Krause, Direktor des Instituts für Sicherheitspolitik der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel.

Zusammen mit der Weiterentwicklung des Eurofighters für den elektronischen Kampf mache man einen wichtigen Schritt, um die Luftwaffe und damit die deutschen Streitkräfte für die Zukunft aufzustellen, so der General.

Durch diese Entscheidungen ist auch für die 39 in Jagel stationierten Kampfjets vom Typ Tornado jetzt wieder eine Alternative im Gespräch. Ob es sich dabei auch um den F-35 handelt oder um einen Eurofighter mit der Fähigkeit für den elektronischen Luftkampf, ist noch unklar. „Es gibt ja auch die Maschinen für die elektronische Kampfführung. So etwas könnte auch in Schleswig-Holstein stationiert werden“, erläutert Johann Wadephul.

In Jagel ist außerdem auch die Aufgabe der Seekriegführung aus der Luft beheimatet. Das Taktische Luftwaffengeschwader 51 „Immelmann“ hatte dafür auch alte Flugkörper erhalten, die aber inzwischen nicht mehr einsetzbar sind. „Jagel wird vorrangig als der Standort für die unbemannten Systeme ausgebaut. Es ist aber sehr von Vorteil, dass wir mit Hohn natürlich noch einen zweiten Standort haben“, befindet Wadephul.

Im Verteidigungsministerium will man die jüngsten Meldungen über die Entscheidung zur F-35 noch nicht kommentieren. Auch Angaben zur Stationierung gibt es noch keine. „Die Entscheidung fällt zeitnah“, so ein Sprecher. Die F-35 gibt es aktuell in drei Varianten für unterschiedliche Anwendungen. Seit 2011 wurden bereits 750 Maschinen gebaut. Fast 2000 sind in den Auftragsbüchern des US-Herstellers.

F-35: Andere Länder haben den Kampfjet schon bestellt

Allein 2000 Maschinen werden aktuell für die USA-Streitkräfte gebaut, wo sie bei der Luftwaffe, der Marine und dem Marine Corps zum Einsatz kommen. In Europa haben bereits Großbritannien, Dänemark, Norwegen, die Niederlande und Italien Maschinen des Typs bestellt. Israel und Australien setzen sie ebenfalls ein. Belgien und Finnland prüfen die Anschaffung. Damit ist die F-35 das zurzeit weltweit meistgebaute Kampfflugzeug.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bei den Rüstungsvorhaben aus dem 100 Milliarden Euro umfassenden Sondervermögen des Bundes sind aber auch weitere Projekte auf der Liste, von denen Schleswig-Holstein profitieren könnte. Dazu gehören zwei weitere U-Boote der Klasse 212CD sowie die vorzeitige Beschaffung von Fregatten der Klasse F-127. Die Marine hofft außerdem dringend auf die Bestellung weiterer Korvetten und moderner Seefernaufklärer vom Typ Boeing P-8 „Poseidon“.

Die konkreten Projekte sollen in den kommenden Wochen festgelegt werden. „Wichtig ist, dass die Bundeswehr jetzt zügig modernisiert wird“, betont Wadephul.