Flensburg

Lange, die zum linken Flügel der SPD zählt, sieht für die GroKo keine Zukunft. "Das sind zwei Partner, die nicht dieselbe Politik machen", sagte die 42jährige Ex-Polizeibeamtin. "Keiner weiß, was ist eigentlich die große Linie. Das reicht nicht." Die SPD müsse die GroKo verlassen. In einer Erklärung fordern Lange und Ahrens eine "echte, glaubwürdige Erneuerung" der SPD. "Dazu gehört auch ein Austritt aus der Großen Koalition."

Lange sieht für eigene Kandidatur gute Chancen

Die Chancen des OB-Doppels bezeichnete Lange als "gut". Für die Oberbürgermeisterin ist es bereits der zweite Versuch, Parteichefin zu werden. Sie war im April 2018 auf einem Parteitag in Wiesbaden gegen Andrea Nahles angetreten und hatte überraschend mehr als 27 Prozent der Stimmen geholt. Das habe sie bestärkt, jetzt noch einmal anzutreten, sagte Lange. "Einen so tollen Oberbürgermeister-Kollegen wie Ahrens neben sich zu haben, gibt ein doppelt gutes Gefühl."

Beide Kandidaten wollen eine Debatte über soziale Sicherheit, eine menschzentrierte Klimapolitik und über Demokratie führen. "Das sind die drängendsten Themen der Zeit, die alle miteinander in Beziehung stehen." Lange bekräftigte, dass sie ihre Positionen im Kampf gegen soziale Ungleichheit und das Hartz-IV-System nicht verändert habe. Ihr Engagement in der linken Sammlungsbewegung "Aufstehen" habe sie beendet. "Ich bin dort seit längerem nicht mehr aktiv."

Auch andere Bewerber um den SPD-Bundesvorsitz

Um den SPD -Vorsitz bewerben sich auch zwei andere Teams: Europa-Staatsminister Michael Roth und die ehemalige nordrhein-westfälische Familienminsterin Christina Kampmann, sowie Karl Lauterbach und Nina Scheer (alle SPD) wollen antreten.

Mit weiteren Kandidaturen ist zu rechnen. Die Bewerbungsfrist endet am 1. September. Um an den geplanten Regionalkonferenzen teilzunehmen, benötigen die Teams die Unterstützung von eines SPD-Landesverbandes oder von fünf Kreisverbänden. "Wir sind bisher auf niemanden zugegangen", sagte Lange. "Wir setzen auf die Kreisverbände." In der Nord-SPD ist Lange umstritten.

