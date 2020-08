Kiel/Hamburg

Die SPD in Schleswig-Holstein unterstützt die Nominierung von Olaf Scholz zum Kanzlerkandidaten der Partei. „ Olaf Scholz ist der richtige Kanzler für Deutschland“, sagte die Landesvorsitzende Serpil Midyatli am Montag in Kiel. „Diese frühe und klare Festlegung auf einen Kanzlerkandidaten wird auch der gesamten SPD einen Schub geben.“

Während die Union sich über Personalfragen zerlege, sei die SPD bereit, mit Scholz an der Spitze eine progressive Regierung anzuführen, sagte Midyatli, die auch stellvertretende Bundesvorsitzende der SPD ist. Wie kein anderer verbinde Scholz Erfahrung, Besonnenheit und Tatkraft miteinander. „Zuletzt hat er das mit dem größten und ambitioniertesten Konjunkturprogramm aller Zeiten bewiesen.“

Anzeige

Stegner sieht Chancen für Bündnis unter SPD-Führung

Auch für den Kieler Fraktionschef Ralf Stegner ist die Nominierung von Olaf Scholz die richtige Wahl. „Wenn die SPD geschlossen und entschlossen, mit einem guten sozialdemokratischen Programm und einem leidenschaftlich kämpfendem Team von selbstbewussten Frauen und Männern um den Kanzlerkandidaten Olaf Scholz kämpft, ist ein SPD geführtes progressives Regierungsbündnis diesseits der Union erreichbar“, erklärte der frühere SPD-Bundesvize in Kiel.

Weitere KN+ Artikel

Deutschland sei bisher besser durch die Krise gekommen als nahezu jedes andere Land. „Das liegt vor allem an der Regierungsbeteiligung der SPD – an Kurzarbeitergeld und Familienhilfen und vielem anderen mehr“, sagte Stegner. „Das wird ein offenes Rennen – auch wenn unsere gegenwärtigen Umfragewerte noch ausbaufähig sind. Kämpfen können wir.“

Kubicki sieht Kanzlerkandidaten Scholz kritisch

Nach Auffassung von FDP-Vize Wolfgang Kubicki werde Olaf Scholz als Kanzlerkandidat der Sozialdemokratie „auf Dauer eher schaden“. Kubicki sagt in Kiel: „Die Führung der SPD muss erklären, warum Scholz von den Menschen im Land gewählt werden soll, wenn er es selbst nicht einmal schafft, von den eigenen Genossen zum Vorsitzenden gewählt zu werden.“

Die Nominierung des Kanzlerkandidaten Scholz folge einen Tag nach der Ankündigung der SPD-Vorsitzenden Saskia Esken, auch ein Bündnis der SPD im Bund unter grüner Kanzlerschaft nicht auszuschließen. „Besser kann man den eigenen Spitzenmann nicht desavouieren“, sagte Kubicki. „Angesichts der aktuellen Umfragewerte liegt die Wahrscheinlichkeit, im kommenden Jahr einen SPD-Kanzler zu bekommen, bei null. Ich wünsche Olaf Scholz trotzdem alles Gute.“

Scholz von Präsidium und Vorstand einstimmig nominiert

„ Olaf hat den Kanzler-Wumms“, twitterten die Parteichefs Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans. Scholz selbst erklärte, er freue sich auf einen „tollen, fairen und erfolgreichen Wahlkampf in einem starken Team“. Präsidium und Vorstand hätten ihn einstimmig nominiert.

Scholz ist bei der Bevölkerung Umfragen zufolge der beliebteste SPD-Politiker und hatte sich in der Corona-Krise mit beherztem Handeln und dem Schnüren milliardenschwerer Hilfspakete profiliert. In der SPD selbst ist er allerdings umstritten - vor allem beim linken Flügel. Die SPD liegt derzeit in Umfragen bei 14 bis 15 Prozent.

Von RND/dpa