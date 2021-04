Kiel

Im Machtkampf um die Unions-Kanzlerkandidatur hat Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther gegenüber dem CDU-Landesvorstand seine Unterstützung für Bundesparteichef Armin Laschet bekräftigt.

„Ich gehe davon aus, dass diese Linie jetzt auch von allen Empfängern gegenüber der Öffentlichkeit vertreten wird“, schrieb der CDU-Politiker am Donnerstagabend nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur in einer E-Mail.

Günther legte in dem Schreiben seine Gründe für die Unterstützung Laschets dar. Zuvor hatte „ThePioneer“-Chefredakteur Michael Bröcker auf Twitter darüber berichtet.

Günther fordert Söder zum Rückzug auf

Der Regierungschef hatte seinen bayerischen Amtskollegen Markus Söder (CSU) am Donnerstag zum Rückzug aufgefordert. „Präsidium und Bundesvorstand der CDU mit allen Landesverbänden und Vereinigungen haben sich am vergangenen Montag eindeutig für Armin Laschet ausgesprochen“, sagte Günther.

Söder habe zuvor klargestellt, dass er in diesem Fall ohne Groll die Kandidatur des CDU-Vorsitzenden unterstütze. „Ich habe keinen Zweifel daran, dass das Wort eines CSU-Vorsitzenden und bayerischen Ministerpräsidenten gilt. Langsam wird es aber Zeit, diese klare Zusage auch einzulösen.“

Wie viel Rückhalt hat Laschet in SH?

In den letzten Tagen hatten sich CDU-Bundestagsabgeordnete wie der Ostholsteiner Ingo Gädechens oder der Pinneberger Michael von Abercron für einen Kanzlerkandidaten Markus Söder starkgemacht.

Für Günthers deutliche Ansage gibt es im Landesvorstand auch Zustimmung. Es sei nicht gut für das Bild der Union, wenn nach klaren Entscheidungen etwa des Bundesvorstands und Bundespräsidiums noch in jeder Parteiverästelung weiter über so eine Personalie diskutiert werde, ist aus dem Gremium zu hören. Dafür habe es vorher in vielen Gremien aller Ebenen genug Gelegenheit gegeben. Es sei daher richtig, dass Günther jetzt auf ein nach außen geschlossenes Erscheinungsbild der CDU dränge.

„Nicht gut, dass wir das öffentlich debattieren“

„Es ist nicht gut, dass wir das öffentlich debattieren“, sagt auch der Kieler Landtagsabgeordnete und Landesvorstandsmitglied Tobias von der Heide. Er plädiert dafür, dass CDU und CSU einen gemeinsamen dauerhaften Kongress einführen. Dort sollte künftig über Kanzlerkandidaten, aber auch über ein gemeinsames Wahlprogramm entschieden werden.

Die Bundestagsfraktion von CDU und CSU sei dafür nicht geeignet, sagt Tobias von der Heide – mehrere Abgeordnete hatten das kürzlich gefordert, um die Wahl zwischen Laschet und Söder zu treffen.

„Warum sollen Abgeordnete, die vor sechs Jahren von der Basis aufgestellt worden sind und womöglich gar nicht wieder ins Parlament einziehen, jetzt darüber entscheiden, wer für die nächsten Jahre Kanzler ist?“, fragt von der Heide.

Von RND/dpa/Wolfram Hammer