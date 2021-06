Kiel

Die Krankenhäuser in Schleswig-Holstein haben die Zahl ihrer Intensivbetten im Zuge der Corona-Pandemie fast verdoppelt. Das geht aus Daten des schleswig-holsteinischen Gesundheitsministeriums hervor. Demnach zahlte der Bund für den Ausbau der Intensivkapazität von 579 auf 1103 Betten 26,2 Millionen Euro, also für jedes der neuen 524 Intensivbetten 50000 Euro. In Schleswig-Holstein gibt es – anders als im Bund – bisher keine Hinweise auf einen Missbrauch von Steuergeldern.

In Deutschland wird seit gut einer Woche darüber spekuliert, ob Kliniken durch bewusst falsche Angaben bei Intensivbetten versucht haben könnten, Ausgleichszahlungen durch die Regierung zu erhalten. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will diesem Verdacht nachgehen. Das müsse aufgeklärt werden, sagte Spahn in Berlin. Sein Kieler Amtskollege Heiner Garg (FDP) ist schon einen Schritt weiter. Sein Ministerium hat den Ausbau der Intensiv-Kapazität „engmaschig kontrolliert“ und dabei keine „Falschmeldungen aus finanziellen Motiven“ entdeckt.

Uni-Kliniken bekamen 172 Betten dazu

Garg nahm Spahn zugleich in Schutz vor dem Bundesrechnungshof. Die Behörde hält einen Missbrauch des Intensivbetten-Programms für möglich, hat bislang aber keine konkreten Fälle benannt. „Es war richtig, dass aufgrund der tragischen Erfahrungen, die andere Länder wie Italien oder Frankreich zu Beginn der Corona-Pandemie gemacht haben, der Bund mit dem Programm eine deutliche Ausweitung der Intensiv-Kapazitäten initiiert hat“, sagte Garg. „Dass im Nachhinein Nichtentscheidungsträger bei beinahe jeder Maßnahme vermeintlich wissen, wie man es besser hätte machen können, gehört wohl dazu.“

Unbestritten ist, dass in Schleswig-Holstein insbesondere das UKSH von der Bundeshilfe profitierte. Die Uni-Kliniken bekamen insgesamt 172 Betten dazu, davon 90 in Kiel und 82 in Lübeck. An beiden Standorten standen damit maximal je 203 Intensivbetten bereit.

Derzeit werden laut UKSH in Kiel und Lübeck je 120 Intensivbetten „betrieben“, sind also dank des nötigen Personals einsatzbereit. Daneben gibt es Reservebetten (ohne Personal), die bei Engpässen aktiviert werden können.

Auch Patienten anderer Bundesländer wurden hier versorgt

Das Städtische Krankenhaus in Kiel (SKK) bekam aus Bundesmitteln 13 Zusatzbetten, die auch dringend benötigt wurden. Eine Sprecherin des SKK bestätigte, dass es in der Pandemie eine Phase gegeben habe, in der die Klinik ohne Bundesprogramm keine freien Betten mehr gehabt hätte.

Im Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster (plus 13 Betten) gab es gleich mehrere solcher Engpass-Phasen. Auch in den Imland Kliniken (plus 12 Betten in Rendsburg, plus zwei in Eckenförde) machte sich die Kapazitätserweiterung bezahlt. „Ohne den vorherigen Aufbau der Intensivbetten wäre eine ausreichende intensivmedizinische Versorgung der Patienten am Standort Rendsburg nicht mehr möglich gewesen“, berichtete eine Imland-Sprecherin.

Angespannt war die Lage nach Einschätzung des Kieler Gesundheitsministeriums auch anderswo. „Es gab Phasen, in denen die betreibbaren Intensivbetten in einzelnen Krankenhäusern voll belegt waren, so dass Reserve-Intensiv-Kapazitäten genutzt werden mussten“, betonte ein Ministeriumsprecher. „Reserve-Kapazitäten konnten unter anderem genutzt werden durch einen anderen Einsatz des Klinikpersonals aufgrund der Verschiebung von planbaren Operationen.“

Wurde bei den Bettenzahlen geschummelt? Bundesgesundheitsminister Jens Spahn steht auch beim Ausbau der klinischen Intensiv-Kapazitäten unter Druck. So hält der Bundesrechnungshof es für möglich, dass Kliniken durch bewusst falsche Angaben beim Intensivbetten-Register (Divi-Register) versucht haben könnten, Ausgleichszahlungen zu erhalten. Spahn will diesem Verdacht nachgehen und muss dafür einige Ungereimtheiten klären. So hätte Spahns Ausbau-Offensive (686 Millionen Euro) rechnerisch zur Aufstellung von 13700 Intensivbetten (50000 Euro je Bett) führen müssen. Im Divi-Register taucht aber nur etwa die Hälfte auf. Dafür gibt es allerdings auch zwei harmlose Erklärungen. Erstens: Der Bund förderte nicht nur neue Betten, sondern auch ein Upgrade von so genannten Low-Care-Intensiv- zu High-Care-Intensivbetten. Letztere verfügen nicht nur über Beatmungsgeräte, sondern auch über Spritzenpumpen und intensivmedizinische Geräte. Derart aufgerüstet wurden auch zwei Intensivbetten in der Imland-Klinik Eckernförde. Sie bekam dafür 100000 Euro – ohne das sich die Gesamtzahl der Intensivbetten deshalb erhöhte. Zweitens: Viele Kliniken stellten zwar zusätzliche Intensivbetten auf, motteten sie mit dem Abflauen der Pandemie aber schrittweise aus Personalmangel wieder ein. Diese Entwicklung erklärt auch unterschiedliche Intensivbetten-Zahlen beim UKSH. Konkret: Die Kliniken in Kiel und Lübeck hatten vor Corona 172 Intensivbetten und stellten 234 zusätzlich auf. Von diesen 406 Betten werden derzeit aber nur 240 betrieben. 40 weitere sind kurz-, 126 mittelfristig aktivierbar. Diese Reserven sind zwar vorhanden, aber im tagesaktuellen Divi-Register nicht berücksichtigt. Das Gesundheitsministerium schließt bewusste Falschangaben im Norden nicht nur wegen Kontrollen aus. In den Genuss von Ausgleichszahlungen kamen nämlich nur Kliniken in Regionen mit hoher Sieben-Tage-Inzidenz. Schummeleien hätten in Schleswig-Holstein wegen der meist niedrigen Corona-Werte nichts gebracht.

Insgesamt kamen die Kliniken und die Patienten aber mit dem Schrecken davon. „Zu keinem Zeitpunkt war eine Triage erforderlich.“ Die Kliniken konnten aufgrund der niedrigen Inzidenzwerte in Schleswig-Holstein sogar „Patientinnen und Patienten anderer Bundesländer und Länder der EU intensivmedizinisch versorgen“.

